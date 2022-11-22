Жители Коми смогут отдохнуть в новом кластере на побережье Баренцева моря

Мурманск. Фото: Freepik.ru

Аналитические данные МегаФона помогут в развитии инфраструктуры нового туристического кластера на побережье Баренцева моря, где смогут отдохнуть жители нашего региона. Цифровые решения оператора проанализировали передвижение жителей и гостей, а также выявили популярные места отдыха.

На основе сервиса «Цифровой туризм» проведена оценка туристических потоков в регионе, составлен портрет путешественника и его поведенческий профиль, а также выявлены наиболее популярные локации. Благодаря полученным данным правительство Мурманской области приняло решение о развитии нового туристического кластера на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий - «Валла Тунтури». Комфортабельная туристическая инфраструктура сделает природный парк привлекательным местом для туристов со всего мира, желающих отдохнуть вдали от цивилизации и полюбоваться рассветами и закатами.

«Благодаря использованию цифровых технологий наша жизнь становится более комфортной и безопасной, а ресурсы расходуются разумнее и экономнее. Современные технологии обработки больших данных позволяют принимать эффективные решения как в бизнесе, так и в управлении регионами. Компании на их основе создают новые продукты, улучшают качество предлагаемых услуг, увеличивают прибыль и снижают издержки. Региональные власти - развивают сферу гостеприимства, привлекая новых туристов, совершенствуют транспортную и социальную инфраструктуру», — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

В компании отмечают, что с 2020 года уже реализовано несколько десятков подобных проектов.

«На основе больших данных мы смогли составить целевой портрет нашего туриста и постоянно его актуализировать. Традиционно Мурманская область считается местом притяжения на карте российских горнолыжных курортов, кроме того мы сейчас активно развиваем арктический и горный туризм, спортивную рыбалку, пешие и велосипедные походы. По информации о местоположении точек притяжения можно понять, где необходимо построить новые отели, пункты проката снаряжения и общепита. Зная маршруты движения туристов, можно улучшить навигацию в районе, упорядочить посещение территории природных памятников и заповедников», — отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Еще один сервис оценки ключевых показателей развития региона - «Аналитика городской среды» - помог в изучении ежедневных миграционных потоков жителей из одного района в другой. На основе этих данных сформировалась объективная картина потребностей города, что помогло составить программу оптимизации объектов транспортной инфраструктуры региона.

С помощью обезличенной информации о передвижениях абонентов выявляются самые востребованные направления, основные часы активности и наиболее загруженные участки маршрутной сети. Сервисы полностью соответствуют закону о защите персональных данных, работают только с агрегированными данными и входят в реестр российского ПО.