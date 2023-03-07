«Исчез несколько веков назад»: в Нацмузее Коми представили фильм о пути к затерянному городу Мангазее

Анатолий Худин. Фото: личный архив.

81-летний Анатолий Худин известен в Республике Коми как врач-фитотерапевт и гомеопат. И лишь самые близкие знают о его бесконечной любви к путешествиям, которая зародилась в сердце сыктывкарца с самых юных лет. Однажды Анатолий Анатольевич решил посетить то место, где был исчезнувший в XVII-м веке город Мангазея. Также он побывал во многих увлекательных местах, о чём и поделился с «Комсомолкой».

– Анатолий Анатольевич, как получилось, что вы увлеклись путешествиями?

– Я всю жизнь собирал книги о путешествиях и много читал о них. Потом мне самому захотелось посетить различные места.

Байкал. 2007 год. Фото: личный архив.

– Когда вы начали путешествовать?

– Я окончил третий курс Лечебного факультета и отправился в своё первое путешествие. Это было в 1962-м году. Потом почти каждый год я куда-нибудь выбирался – и летом, и зимой. До этого я не мог позволить себе такого, потому что были трудные времена. Поэтому ни о каких поездках на летние каникулы не было и речи. Лишь став старше и самостоятельнее, мне выпала возможность отправиться навстречу путешествиям. Со мной в дорогу порой отправлялся мой товарищ.

Любовь к путешествиям проснулась ещё в юности. Фото: личный архив.

– Ваш фильм «Древним путём землепроходцев» 1977 года, который был представлен в Национальном музее Коми, рассказывает о маршруте «Пёза – Рочуга – Цильма». Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно такой маршрут?

– Мне хотелось побывать там, где была Мангазея – первый заполярный русский город, который исчез несколько веков назад. Несмотря на своё недолгое существование, он стал символом Ямала, благодаря собранной как дань пушнины и местом, известным как плацдарм для освоения Сибири. После того, как его покинули, он оставил после себя много артефактов. Этот город заинтересовал меня. Я знал, что у него было несколько ходов – морской и речной. Более удобным был второй ход.

Фильм о затерянной Мангазее представили в Нацмузее Коми. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– Какие ещё ваши путешествия оставили наиболее яркие впечатления? Чем они запомнились?

– Я посетил Среднюю Азию два раза, Приполярный и Средний Урал, Сахалин, где я жил после института 8 лет. Каждое новое место чем-либо отличалось от предыдущего. Средняя Азия, например, совершенно другой мир. Некоторые говорили, что там не дают сдачу, когда покупаешь товар. Но, если ты платишь, допустим, за чайник один рубль, то тебе могут отсыпать полную горсть монет, потому что, на самом деле, оказывается, что товар стоит всего 5 копеек! Так что в путешествиях случаются неожиданные приятные моменты.

Байкал. 2007 год. Фото: личный архив.

– Приходилось ли вам во время путешествий заниматься врачеванием?

– Было дело. Мы с товарищем переходили через Гиссарский хребет в долину Зеравшан и остановились в горах Таджикистана. К нам подошли местные и рассказали, что у одной женщины большие проблемы со здоровьем, она очень плохо видит. Оказалось, что у женщины – очень серьёзное инфекционное заболевание глаз. А мы в то время были ещё студентами и не могли сразу разобраться в проблеме. Но люди возлагали на нас большие надежды, поэтому устроили в нашу честь торжественный ужин, на котором угостили очень вкусным пловом. После этого мы точно решили, что обязательно пришлём лекарство для больной. И обещание выполнили.

– Где ещё вы бы хотели побывать?

– Мне кажется, было бы интересно посетить остров Пасхи – место исчезнувшей цивилизации. Он находится в Тихом океане в Южном полушарии, где осень начинается 1 марта.

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