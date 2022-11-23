«Будут обеспечены всем необходимым»: Владимир Уйба ответил на вопросы родственников призванных на военную службу из Коми

Фото: rkomi.ru

На днях в региональном Доме дружбы народов состоялась встреча руководства Коми с родными мобилизованных. Глава республики Владимир Уйба ответил на все вопросы семей ребят из Коми, отправленных на военную службу. На мероприятии также присутствовали чиновники от минтруда, минздрава, минобразования, а также представители республиканского военкомата, мэрии Сыктывкара и ответственные за «горячую линию».

Формат встречи предполагал не только диалог с присутствующими в зале, но и вопросы в онлайн-режиме из разных районов республики. Всего в мероприятии приняли участие более 280 членов семей участников СВО. Помимо вопросов звучало очень много слов благодарности. «КП-Коми» публикует тезисно некоторые вопросы-разъяснения со встречи.

Фото: rkomi.ru

«Жёлтые» и «красные»

По словам главы, важнейшая роль для разрешения проблемных вопросов отводится горячей линии. Сегодня на неё поступило уже более двух тысяч звонков, разделённых на три уровня. Несмотря на то, что вопросы «зелёного» блока не подлежат обязательной обработке лично главой, в отличие от «жёлтых» и «красных», Владимир Уйба всё равно их читает и даёт ответы.

На сегодняшний день имеется порядка 50 отложенных вопросов, так как их решение требует межрегионального взаимодействия.

Медицина и льготы

По дополнительным мерам поддержки мобилизованных формируется перечень предложений, чтобы понять, есть ли системность в этих обращениях. А также в каждой поликлинике и ЦРБ есть кураторы, заместители врача, которые занимаются этим. Для каждого человека есть возможность индивидуальной помощи.

Фото: rkomi.ru

– Для нас контрактники и мобилизованные едины, положенные дополнительные выплаты есть всем. Если у кого что-то не назначено, имеется специальная служба, где можно получить информацию. Если вы не получили ответ, звоните на горячую линию или обращайтесь лично в министерства, – уверил Владимир Уйба.

Мать одного из военнослужащих поинтересовалась: как быть, если у сына уже закончилась вся аптечка, собранная дома? Вся рота в Луге болеет, лекарств не хватает, посетовала женщина. Эта проблема имеется и в других районах. Глава Коми отметил, что вопросы решаются на уровне фельдшера, самостоятельно собирать аптечки нельзя, нужен специалист, который осмотрит бойцов и назначит лечение. Все, кто нуждается, будут обеспечены лекарствами.

Всенародная поддержка

Жительница Усть-Кулома по видеосвязи сообщила, что усть-куломцы со своей стороны очень хотят помочь. Они собрали бойцам гостинцы, буржуйки. Проблема возникла в том, что командиры не хотят принимать груз. Как же доставить всё это?

Фото: rkomi.ru

– У нас сегодня уже всенародная поддержка. Во время визита на передовую мне показали пять блиндажей, везде есть буржуйки. Я не увидел никого, кто спал бы в окопах, – рассказал Уйба. – Из Инты сейчас отправляют буржуйки, окажут всю посильную помощь и доставят груз до места назначения. Мы сообщим точку, куда можно будет вам передать это. Из Ровеньков как из перевалочной базы мы сможем отправить всё, куда угодно. Имеются бойцы, которые расквартированы по хозяйственным постройкам. Для таких людей будет отправлено всё необходимое: лекарства, печки, всё другое оборудование. Мы поддерживаем связь с командирами по этому поводу.

Неравнодушные ухтинцы и сосногорцы также заявили о желании сделать всё возможное для улучшения жизни мобилизованных. На встрече возникла идея в создании единого реестра предприятий, которые готовы оказать посильную помощь военнослужащим.

– Всех мы загрузим заказом в рамках своих полномочий. Все инструменты нам проще заказать в своей республике, – поддержал инициативу Глава РК.

Фото: rkomi.ru

Зачем стрелкам рации?

Жена одного из мобилизованных заявила, что членам группы, где находится муж, необходимо сдавать по две тысячи рублей и самостоятельно закупать рации и квадрокоптеры.

– Рации выделяются тем, для кого есть в этом необходимость. На роту положено два квадрокоптера. Дополнительное оборудование, приобретённое военнослужащими самостоятельно, несёт угрозу для безопасности всех бойцов, – Владимир Уйба своей реакцией дал понять, что подобные инициативы могут привести к необратимым последствиям. – Прошитая радиостанция стоит 20-30 тысяч рублей, а это всё «балалайки». Зачем стрелкам рации? Всё прослушивается сопредельной стороной, нужно быть очень аккуратным и выполнять приказы командиров, вопросами техобеспечения занимаются специальные люди, в основном связисты.

По словам главы, всё оборудование должно быть зарегистрировано, всё прочее оборудование – вред. Всё, что касается обмундирования, будет выдано после прохождения слаживания, весь инструмент выдаётся после выхода на военную операцию.

– Мы договорились с командиром, что он будет высылать лично мне список необходимого. Сейчас, например, мы увезли армированную плёнку для устранения протекания блиндажей, – объяснил Уйба.

Фото: rkomi.ru

Банковский вопрос

На момент отправки мобилизованным были выданы карты ВТБ, затем по прибытии – карты Газпром. Довольствие перечислили на ВТБ, но некоторые бойцы к тому моменту эти карты уничтожили. Уйба перепоручил этот вопрос банковским работникам и попросил каждого, кто столкнулся с этой проблемой, подойти после встречи.

Про доверенности

Нотариально удостоверенная доверенность – один из документов, который необходим мобилизованным гражданам и который желательно оформить до отъезда в место несения службы. Как отметили на встрече, для заключения доверенностей все возможности были даны, приезжал нотариус, сейчас этими вопросами занимается командир части. Между тем, для вопросов по доверенностям нужно называть номер полевой почты, а не войсковой части.

Работа мужа

Девушка обратилась к главе и попросила сокращения рабочего времени на государственном предприятии, где она трудоустроена, так как по доверенности она занимается и вопросами индивидуального предпринимательства мужа. Решение проблемы в индивидуальном порядке передано в Министерство труда Коми.

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