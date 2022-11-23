Союз музыки, театра и слова: сыктывкарцы смогут познакомиться с творчеством норвежского композитора Эдварда Грига

в Сыктывкаре прозвучат музыкальные истории. Фото: архив КП.

5 декабря в 18:30 на сцене республиканской филармонии прозвучит музыка великого норвежского композитора Эдварда Грига. Сыктывкарцы и гости столицы Коми смогут стать участниками уникального концерта из полюбившегося цикла «Музыкальные истории». В этом году гастроли проекта прошли уже в трёх городах Коми – Усинске, Инте и Ухте.

Положительный отклик

Проекту «Музыкальные истории» уже более 20 лет. За это время он обрёл своего постоянного зрителя, был неоднократно отмечен грантами Главы Коми в области театрального искусства и концертной деятельности, а также является Лауреатом премии Правительства Республики Коми.

– В этом году мы уже побывали в Усинске, Инте и Ухте и показали завоевавшую искреннюю любовь зрителя программу о гениальном венгерском композиторе и пианисте Ференце Листе, – рассказала нашему изданию заслуженный работник Республики Коми, неизменный автор проекта и ведущая Ольга Мойсеевич. – Получили массу положительных отзывов и благодарностей.

Автор проекта и ведущая Ольга Мойсеевич. Фото: архив КП.

Кстати, пианисты – участники проекта – дополнительно провели большое количество мастер-классов в музыкальных школах северных городов. Десятки юных талантов приобщились к профессиональному искусству и творчеству, и благодаря гранту широкая общественность наладила творческие мосты.

Творческий союз

Грядущий концерт о творчестве норвежского композитора готовится в сотрудничестве с народным театром «Фантастическая реальность». Несколько лет назад театр поставил спектакль по пьесе одного из классиков норвежской литературы и драмы Генрика Ибсена «Когда мы, мёртвые, пробуждаемся». Ибсен в своё время очень плотно работал с Григом, а последний часто писал музыку для его пьес. Фрагмент этого спектакля так же будет показан сыктывкарскому зрителю.

Произведения прозвучат в исполнении Лауреата международных конкурсов, обладателя Гран-При первого международного конкурса молодых оперных певцов им. С.Я. Лемешева, члена союза концертных деятелей Санкт-Петербурга Алексея Юрковского, пианистов Татьяны Ветошкиной, Елены Ардувановой и Захар Тасчи, артистки оркестра Театра оперы и балета Республики Коми Ольги Туманской (виолончель), студентки Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского Олеси Куратовой (альт), студентки Колледжа искусств Республики Коми Анны Рассыхаевой (сопрано), а также ансамбля инструментальной музыки «Вдохновение» и при участии студентов театрального отделения колледжа искусств.

Эдвард Григ.

Музыковед Ольга Мойсеевич держит внимание зала в течение всего времени, будучи, по выражению экспертов, «голосом эпохи и комментатором». Она приоткрывает завесу тайны на уникальные судьбы известных композиторов, рассказывая волнующие и трогательные истории жизни и творчества гениев. Истории будут сопровождаться не только музыкальными шедеврами композитора, но и небольшими театрализованными сценами.

Как рассказывают организаторы, в программе концерта прозвучат камерные сочинения и популярная классика: квартет, квинтет, соната для виолончели, романсы, песни, а также номера из известной сюиты «Пер Гюнт». Формат «Историй» – не просто концерт и не иллюстрированная исполнением лекция, это союз музыки, театра и слова, в котором постигается природа искусства.

Между тем

Посетить концерт можно в рамках проекта «Пушкинская карта». Стоимость билетов – от 100 до 300 рублей. 0+.

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