«Завещание для нас»: заполярный город Коми подтвердил почетное звание открытием мемориала

Фото: gsrk.ru

26 ноября в Воркуте состоялось торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Сегодня это почётное звание присвоено почти 50 городам России, среди которых и наша «столица мира». В церемонии открытия стелы и торжественном мероприятии, посвящённом 79-летию Воркуты, приняли участие депутаты Государственного Совета Коми. От имени регионального парламента к воркутинцам и гостям заполярного города обратился первый заместитель Председателя Госсовета Александр Макаренко.

Стела «Город трудовой доблести» традиционно появляется в городах России вместе с соответствующим статусом, который Воркуте присвоили в 2021 году. Вид и форма монумента едины для всех городов трудовой доблести. За основу взят проект российского скульптора-монументалиста и архитектора Дениса Стретовича.

Фото: gsrk.ru

Воркутинскую стелу высотой в девять метров привезли из Ростова-на-Дону, она располагается на благоустроенной площадке. На стеле барельефами размещён указ о присвоении звания «Города трудовой доблести». Присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» – знак глубокого уважения к подвигу жителей Воркуты в годы Великой Отечественной войны, которые ценой неимоверных усилий, помогали в тылу ковать Победу, а затем восстанавливать в послевоенные годы разрушенную страну.

Фото: gsrk.ru

– Дорогие друзья! Каждый из вас своим трудом, своим отношением к любимому городу определяет, какая Воркута сегодня и какой она станет завтра. Желаю вам успехов, покорения новых высот, здоровья и благополучия! А городу желаю преумножения своей истории новыми блестящими страницами! – поздравил Александр Макаренко.

Фото: gsrk.ru

– Открытие стелы «Город трудовой доблести» – это не только благодарность нашим землякам за их труд, это завещание для нас – сохранить Воркуту как город, который возник в самые трудные времена и спасал нашу родину, – отметил на открытии депутат Руслан Магомедов. – Поздравляю всех жителей заполярной столицы. Желаю мирного неба над головой, удачи и успехов вам и вашим близким, дорогие воркутинцы и гости города.

Фото: gsrk.ru

Из истории нам известно, что в годы Великой Отечественной войны после оккупации фашистками войсками территории Донецкого угольного бассейна на плечи молодой угольной промышленности Коми ACCP легла вся тяжесть снабжения углем северо-западных районов СССР. Для того чтобы бесперебойно работали металлургическая промышленность и энергетика, воркутинцы проявили настоящие самоотверженность и героизм, подчёркивается парламентариями.

Фото: gsrk.ru

377 тружеников награждены орденами и медалями в 1941-1945 годы. На предприятиях рождались почины: «Производительно работать полных 480 минут», «Каждый час рабочих суток давать максимум угля фронту» и многие другие. Среди шахтёров развернулось движение рекордистов, выполнявших плановые задания на 200-300%. Было учреждено почётное звание «Мастер угля», которое получали сорняки, перевыполнявшие план. Уже к концу 1941 года число мастеров угля значительно выросло. Свыше 500 воркутинских горняков выполняли сменную норму не ниже чем на 150%.

Наша справка

«Городом трудовой доблести» Воркута официально стала в 2021 году. Почётное звание присваивается «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

В 2020 году Государственная Дума приняла закон, которым в России устанавливается почетное звание «Город трудовой доблести». В мае 2021 года оно было присвоено 20 первым городам: Боровичам, Екатеринбургу, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю.

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