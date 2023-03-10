Победители «Усинской футбольной лиги» отправились в Москву

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Трехдневная экскурсионная программа с домашним матчем «Спартака» стала главным призом для парней из Усинска и Усть-Усы, победивших в благотворительном проекте ЛУКОЙЛ-Коми.

Месяц назад завершился «сельский» этап «Усинской футбольной лиги» – благотворительного проекта ЛУКОЙЛ-Коми, реализуемого при поддержке муниципальной администрации. И вот закономерный итог: победившая в нем команда школы села Усть-Уса отправляется в Москву, на матч «Спартака». Компанию им составят ровесники из усинской школы №4, ставшие лучшими в «городской» группе турнира, а также сопровождающие взрослые. Поездка организована ЛУКОЙЛ-Коми.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

«Усинская футбольная лига» проводилась уже в четвертый раз. Это турнир по мини-футболу, в котором участвуют команды всех школ муниципалитета. В этом году в Москву впервые отправляются сразу две команды. В предыдущие годы определялся только один победитель – и это неизменно были команды городских школ, которые побеждали конкурентов-сельчан в стыковых матчах. На этот раз организаторы не стали устраивать «стыки» между «городской» и «сельскими» группами, и наградили победителя в каждой из них.

Кроме долгожданного матча на стадионе «Открытие Арена» юных северян ждут посещение ВДНХ, частного музея ретро-автомобилей, смотровой площадки Москва-Сити, соревновательные заезды картинга и обзорная экскурсия по столице России. Для многих ребят, особенно сельских, поездка в Москву станет первой в жизни. У всех заранее «почищена память» в телефонах, чтобы вместить побольше фотографий.

Школьники вернутся домой через неделю – непременно с новыми впечатлениями, которыми они уже пообещали поделиться с земляками.