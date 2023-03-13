Грантовый конкурс ЛУКОЙЛа: прием заявок продолжается

Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми»

Представить проект для участия в одной из номинаций XIX Конкурса социальных и культурных проектов компании в Коми и Ненецком автономном округе можно до 31 марта включительно.

Документы принимаются в традиционных номинациях «Духовность и культура», «Спорт» и «Экология».

Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми»

Обустроить общественное пространство на улице родного города, села или экотропу в его окрестностях, приобрести оборудование в школу, библиотеку или музей, открыть новый кружок или секцию, отреставрировать старинный интерьер – все это и многое другое возможно при помощи грантов для победителей конкурса.

Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми»

В конкурсе могут принимать участие некоммерческие негосударственные и государственные, муниципальные бюджетные и автономные организации, общественные объединения, органы местного самоуправления из восьми муниципалитетов Республики Коми («Усинск», «Печора», «Ухта», «Сосногорск», «Ижемский», «Усть-Цилемский», «Вуктыл», «Сыктывкар»), а также из Нарьян-Мара и Заполярного района НАО.

С подробной информацией об условиях участия можно ознакомиться на сайте ЛУКОЙЛ-Коми в разделе «Ответственность». Там же – контактные данные кураторов.

Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми»

Конкурс социальных и культурных проектов проводится в Коми и НАО с 2005 года, его организаторами традиционно являются ЛУКОЙЛ-Коми и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». За всю историю участие в нем приняли авторы более 2500 проектов, около 600 получили гранты и реализовали свои инициативы.