В шаге от победы: онлайн-голосование за героически погибшую немецкую овчарку из Коми завершается 20 марта

Ценой своей жизни пёс-герой спас своего хозяина. Сейчас в Коми Сармату хотят установить памятник. Фото: архив А.Мухина.

Осталась всего неделя до завершения народного голосования за участников конкурса «Мой ласковый и нежный зверь», который в народе называют «Лохматый Оскар». В лидерах – наш пёс-герой – немецкая овчарка Сармат из Коми. Однако сейчас собаку обогнал кот-блогер Федя из Ростовской области. Как помочь победить нашему отважному зверю, расскажет «Комсомолка». Поддержим красавчика, друзья!

Верный пёс

Напомним, калининградская премия «Мой ласковый и нужный зверь» выдаётся животным, которые отличились своими поступками и помогли человеку, о которых в прошлом году писали в СМИ и Интернете. Также на премию «В ответе за тех» номинируются люди, группы и волонтёры, которые спасают животных и отличились в вопросах защиты животных.

Из Коми претендентом в общероссийском конкурсе стал пёс-талисман Сармат, который проявил воинские качества. При боевых действиях зверь не боялся шума, чётко выполнял команды и даже обнаружил мину, хотя не был этому обучен.

– Сармат стал символом одного из подразделений добровольцев из Коми. Вместе со своим напарником Андреем Мухиным бесстрашный пёс дважды выезжал в зону боевых действий. Он погиб в сентябре 2022 года – подорвался на мине, спасая жизнь боевого товарища под Изюмом, – говорится на сайте конкурса.

Пёс стойко переносил все тяготы вместе с бойцами даже под обстрелами, не скулил, ничего не боялся и стал настоящим талисманом для солдат, чем очень помогал в боевых условиях. Четвероногий боец был похоронен на поле боя со всеми воинскими почестями.

В память о Сармате установят памятник, а сейчас его хозяин с гордостью рассказывает о подвиге своего верного друга школьникам республики.

Фото: архив А.Мухина.

Три собаки, два кота

Всего на конкурсе было представлено 19 животных – кошки, собаки, корова и даже крыса. Во второй этап голосования, который начался 20 февраля, а завершится 20 марта, попали пять животных, набравших наибольшее число голосов. Наш герой набрал почти 60 тысяч голосов. Сейчас в онлайн-соревновании участвует три собаки и два кота.

Наш пёс-талисман долго время занимал лидирующие позиции, и даже сейчас у него есть все шансы победить. Особенно учитывая то, что голосовать за понравившегося номинанта можно каждый день и много-много раз. Сейчас Сармат второй кандидат на победу. Народных любимцев пригласят в Зеленоградск для награждения, которых тоже отметят наравне с победителями, выбранными профессиональным жюри.

Как проголосовать?

Вы можете проголосовать за Сармата, пройдя на сайт конкурса по ссылке dobrovserdce.ru. Чтобы отдать свой голос, нужно попасть в графу «Номинанты» на сайте «Лохматого Оскара». Историю героя можно узнать, нажав на его фотографию и пройдя по ссылке под фото. Далее можно проголосовать за участника – в разделе голосования нужно нажать кнопку за кандидата. Поможем Сармату стать победителем!

А был случай

Напомним, что в 2022 году номинантом премии стал пёс Серебристый, тоже из Коми. Благодаря ему спасли утопающую в ледяной воде женщину, он занял второе место в калининградском конкурсе «Лохматый Оскар-2021».

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