«Главное – любить себя»: емвинец Олег Ветошев подарил жителям столицы Коми авторские и патриотические песни под гитару

Песни, которые в этим вечером услышали зрители, были написаны на стихи русских поэтов. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Сыктывкаре состоялся концерт автора-исполнителя современных романсов Олега Ветошева «Я вернусь, обещаю, мама». На мероприятии побывала и корреспондент «Комсомолки».

На стихи русских поэтов

Напомним, Олег Ветошев стал известен в республике после участия в музыкальном шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» на федеральном телеканале, где исполнил песню «Я вернусь, обещаю, мама» и произвёл приятное впечатление на всех участников телепередачи.

– Сегодняшний концерт назван в честь одноименной песни, с которой меня пригласили на передачу Андрея Малахова. Не знаю, где ее могли услышать или как она попала к ним, ведь у меня немало песен – около 3000. Но в любом случае песня о маме показалась всем хорошей, и я решил, что её название очень подойдет для концерта, – рассказал гостям Олег Ветошев.

Песни, которые в этим вечером услышали зрители, были написаны на стихи русских поэтов. В них раскрывалась тема любви к семье и Родине. Музыкальным сопровождением во время исполнения песен занимался музыкант Леонид Панфиловский, играя на различных перкуссионных инструментах. Среди них был рейнстик – инструмент, известный как «дождевая палка», поскольку он издает звуки, напоминающие шум воды. Благодаря этим инструментам удалось создать особую атмосферу. Конечно, и сами тексты были исполнены от сердца. Сам Олег гитарой владеет профессионально, этому инструменту он посвятил более 45 лет.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Гитара из сарая

Жена Олега Ветошева Светлана периодически принимала участие в исполнении песен вместе с мужем. Романсы-дуэты вызвали искренние аплодисменты, а песня «Дом», с которой Светлана удостоилась высшей награды на конкурсе авторской песни «Беланочь» – Гран-При, покорила всех слушателей.

Помимо музыкальных номеров, Олег отвечал на вопросы, связанные с его идеей создания концерта, с его музыкальным стилем и многим другим. Также ведущий поинтересовался помнит ли исполнитель, когда ему впервые довелось взять в руки гитару. Олег поведал гостям трепетную историю своей первой встречи с гитарой:

– Это были каникулы между 6-м и 7-м классом. Я пришёл в гости к своему другу, и мы решили зайти в сарай, чтобы оттуда что-то взять. Я наткнулся на гитару, которая давно там лежала. Я в этот момент испытал дрожь, потому что понял, что у меня появилась возможность взять её в руки. К сожалению, на ней нельзя было играть, так как не было некоторых струн. Но я загорелся желанием и попросил маму купить мне гитару, – поделился своей историей Олег Ветошев.

В конце мероприятия автору-исполнителю и другим артистам сотрудники Центра подарили сборники песен коми композиторов. Сам Олег Ветошев пожелал всем присутствующим в зале любить себя, поскольку все основывается именно на самоуважении.

Длился концерт более двух часов – на нем Олег представил и свои авторские песни. На мероприятии прозвучали в том числе и композиции патриотического содержания, которые оставили у зрителя положительные эмоции.

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