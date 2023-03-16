В Коми назвали победителей IV Зимней Спартакиады молодёжи по лыжным гонкам России

IV Зимняя Спартакиада молодёжи по лыжным гонкам России стала самым главным стартом зимнего сезона для юниоров и юниорок 19-20 лет со всей России.

На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в минувшие выходные завершились соревнования в рамках IV Зимней Спартакиады молодёжи по лыжным гонкам России 2023 года. Наикрасивейший праздник спорта собрал в Сыктывкаре десятки участников с 42 регионов страны. И всё благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Королева лыжни

Напомним, Раиса Сметанина – уроженка Республики Коми, одна из выдающихся спортсменок XX века. Раиса Петровна – первая спортсменка, которая брала медали на пяти зимних Олимпийских Играх подряд. А ещё лыжница стала лучшей по их общему количеству – десять. В далёком 1972 году спортсменка была включена в состав сборной команды СССР по лыжным гонкам и затем на протяжении двух десятилетий была бессменным лидером команды. Мало кто из нынешних спортсменов может похвастаться подобными достижениями. Поэтому неудивительно, что именем прославленной российской лыжницы названы, пожалуй, уже многие спортивные соревнования в нашей стране.

Оставив большой спорт, Раиса Сметанина в качестве наставника тренера сборной женской команды лыжниц передает свой опыт и знания молодым спортсменам. И сегодня трудится в Центре спортивной подготовки сборных команд. К тому же 12 лет подряд Раиса Петровна проводит свои именные соревнования по лыжным гонкам в родном селе Мохче для детей и школьников Ижемского района Коми.

Кто сильнейший?

Отметим, что IV Зимняя Спартакиада молодёжи по лыжным гонкам России стала самым главным стартом зимнего сезона для юниоров и юниорок 19-20 лет со всей России. 86 девушек и 106 юношей выясняли, кто из них сильнейший на лыжах!

Фото: Григорий ПИЛЬ

Все несколько дней, пока шла Спартакиада, суровая северная погода Республики Коми благоволила юным спортсменам. В первый день лыжники соревновались в спринте свободным стилем. На старт квалификационных забегов вышли 106 юниоров.

Фото: Григорий ПИЛЬ

На следующий день лыжников ждала гонка на 10 километров классическим стилем. Первое место среди юниорок заняла Елизавета Маслакова, представлявшая Москву и Санкт-Петербург. Среди юниоров золото взял Савелий Коростелев из Пермского края.

Фото: Григорий ПИЛЬ

Лыжники завершили свой турнир в рамках Спартакиады в минувшие выходные: в субботу у юниорок и юниоров прошли эстафеты 4х5 км, в воскресенье – гонки с общего старта на 20 километров свободным стилем.

Заключительный день соревнований был жарким: масс-старт свободным стилем на дистанции 20 километров среди юниорок принёс единственную медаль на Спартакиаде в копилку Республики Коми – бронзу взяла хозяйка соревнований Олеся Ляшенко.

Золото в этой гонке завоевала Анна Кожинова из Сахалинской области, серебро досталось Виктории Невьянцевой, выступающей за Тюменскую область и Бурятию.

Юношам сборной Коми не удалось занять призовые места. Лучший из наших Кирилл Кочегаров занял 8 место, Сергей Игнатов на 11 позиции.

Золото в руках Савелия Коростелева отправилось в Пермский край, второе место занял Родионов Никита из Нижегородской области, а третье – Бакуров Александр из Новосибирской.

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