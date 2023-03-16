Всё начинается с шишки: как в Прилузье восстанавливают репродуктивную функцию деревьев республики

Обязанность восстанавливать лес после вырубки закреплена в России на государственном уровне.

В дружных совместных мероприятиях под названием «Шишкин день» регулярно участвуют сотрудники Минприроды Коми, лесопожарного центра республики, лесничеств, Общества лесоводов и учащиеся школьных лесничеств. Ребята и взрослые вместе собирают… сосновые шишки на лесосеменной плантации в Прилузском лесничестве. Для чего это нужно и почему это так важно, расскажет «КП-Коми».

Лес – наше богатство

Известно, что лес даёт человеку всё, что нужно для жизни: чистый воздух и воду, еду, жильё и тепло. А ещё сдерживает глобальное изменение климата и охлаждает планету. Деревья, вырубленные людьми, несомненно, нужны для удовлетворения человеческих потребностей, но с другой стороны – ставят под угрозу его же благополучие.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Что необходимо, чтобы соблюсти естественный баланс в природе? Правильно. Необходимо сажать другие деревья взамен. Это называется лесовосстановлением. Обязанность восстанавливать лес после вырубки закреплена в России на государственном уровне.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Важный этап в деле выращивания качественного леса – заготовка шишек хвойных деревьев, а также получение из них семян. В Коми эта работа проходит регулярно. И это в сельском хозяйстве сбор урожая проходит летом и осенью, а в лесном – всё иначе. Весь материал, необходимый для лесовосстановления, выращивают в местных питомниках.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

– Лесовосстановление – эффективная мера для борьбы с обезлесением и улучшения экологической ситуации на планете, – рассказали тонкости сбора «урожая» в Минприроды Коми. – Шишки собирают только с лесосеменных плантаций. У них, как и у картошки, бывает год урожайный, а, бывает, нет. От погоды тоже многое зависит.

Восстанавливать лес - непростая задача. Фото: Екатерина САВЕНКО

Великолепный урожай

Как происходит процесс лесовосстановления, и почему шишки необходимо собирать в зимний период? Всё просто. Опыление маленькой зелёной шишечки происходит весной, потом в течение полутора-двух лет она созревает.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Уже позже, в конце зимы – начале весны под лучами первого солнышка шишка раскрывается, а семена опадают на землю. Поэтому для выращивания сеянцев в питомнике шишки собирают до раскрытия чешуек.

То есть сбор шишек – это первый этап лесовосстановления. После их отправляют в сушилку, где держат при определённой температуре до раскрытия чешуек и выпадения семян. Затем семена проверяют на всхожесть, и уже после этого направляют в питомники, где из них выращивают сеянцы.

– Уже в полном объёме собраны шишки сосны, которые находятся на переработке в шишкосушилках региона. Этой зимой урожай очень хороший – 3 225 килограммов шишек. Из них будет получено порядка 20 килограммов семян, – подвели итоги этого сезона в региональном Минприроды.

Вскоре из этих семян появятся новые саженцы, которые будут высажены на месте вырубленных или выбывших лесных насаждений. В одном семени – начало тысячи лесов!

Наша справка

Напомним, в этом году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» лесовосстановлением в республике охвачено более 57 тысяч гектаров, что составило более 100% от плана. При этом искусственное лесовосстановление проведено на площади 4,4 тысячи гектаров, комбинированное – на 423 гектарах.

Инфографика: Алексей ПОНАРЯДОВ.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Экология» выделено 58 961 млн рублей, из них 22,6 млн – на приобретение лесопожарной техники (автоцистерна на базе ГАЗ и автобуса Ford), 36,3 млн – на лесовосстановление.

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