Здравствуй, школа! В Коми завершено строительство долгожданного современного учебного заведения

Школа «росла прямо на глазах», возводилась быстро и стремительно!

Здравствуй, школа! Обычно эти слова дети говорят в сентябре, но учащимся Прилузья очень повезло – в апреле перед ними распахнёт двери новое современное образовательное учреждение. Этого события местные ждали давно. И вот свершилось – уже совсем скоро школьники сядут грызть гранит науки за новые парты в просторных и комфортных классах. Подробности долгого пути расскажет «КП-Коми».

Непростой путь

Проблема нехватки школьных мест в селе Объячево остро стоит уже не первый год. Сегодня дети и подростки райцентра вынуждены учиться в две смены. Нынешняя школа – единственная в населённом пункте, уже довольно ветхая, рассчитана на 400 человек, но вынуждена принимать аж 1200 ребятишек. Тем временем, ежегодно количество детей в райцентре неуклонно растёт.

О том, что в Объячево появится новенькая современная школа, местные жители, да что там – вся республика, узнали от властей муниципалитета ещё в феврале 2017 года. Строительство учебного заведения в рамках нацпроекта «Образование» прошло непростой путь.

Только в 2019-м проект будущей школы получил одобрение Министерства просвещения России. Ещё через год выбрали участок: провели масштабные работы по геологии, экологии и геодезии.

Много времени и сил ушло на разработку проектной документации. По результатам аукциона цена контракта на тот момент составила почти 451 млн рублей.

Стремиться к знаниям

По местным меркам, школа «росла прямо на глазах», возводилась быстро и стремительно. В начале апреля 2022-го Минстрой Коми сообщал, что учреждение готово на 35%, в конце сентября – уже на 80, в конце октября – на 90%.

А перед Новым 2023-им годом власти, наконец, выдохнули – объект достроен!

– Разрешение на ввод в эксплуатацию здания мы получили. В школу ещё должны выехать специалисты Роспотребнадзора для заключения. Далее мы организуем работу по получению образовательной лицензии, – сообщила и.о. руководителя Минобрнауки Коми Наталья Якимова.

За основу школы в райцентре взяли проект учебного заведения в посёлке Краснозатонском, что под Сыктывкаром. Напомним, она рассчитана на то же количество учащихся среднего и старшего звена и доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья. Расположилась школа рядом с новым детским садом и новым микрорайоном индивидуальной застройки, неподалеку будет тёплая стоянка для школьных автобусов.

Представить несложно: трёхэтажное здание, цветные фасады и витражи, профильные кабинеты, актовый и спортивный зал, библиотека, медкабинет, в шаговой доступности – столовая и стадион.

– Это огромная радость для нас, жителей Объячево, – радуются родители. – Осталось привести в порядок дорогу к школе, чтобы в межсезонье учащимся не пришлось шлёпать по колено в грязи. Тем не менее, наши дети смогут получать образование в такой красивой, большой и современной школе. Будут стремиться к знаниям с большим рвением и желанием!

Только цифры

Между тем, в рамках нацпроекта «Образование» в 2022 году начато строительство школ на 825 мест в микрорайоне Емваль Эжвинского района Сыктывкара, на 600 мест в селе Ижме.

Кроме объячевской, завершено строительство школы на 400 мест в селеПомоздино Усть-Куломского района. На реализацию этих мероприятий предусмотрено 1 млрд 244 млн 277,78 тысяч рублей, в том числе 475 млн 504,7 тысяч рублей – средства федерального бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всё начинается с шишки: как в Прилузье восстанавливают репродуктивную функцию деревьев республики

В Коми 20 кг семян шишек пойдут на восстановление лесов региона (подробности)