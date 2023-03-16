Преобразим вместе: в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» Коми получит 205 млн рублей

Жители региона могут принять активное участие в выборе тех общественных территорий, которые хочется изменить.

Города Коми стремительно преображаются из года в год. Новые жилые районы в населённых пунктах поражают совершенством технической мысли, стройными рядами высоток, безопасностью детских площадок, ухоженностью газонов. Нацпроект «Жильё и городская среда» позволяет визуально сделать так, чтобы смотреть на наши улицы было приятнее, чтобы в нашем городе хотелось жить. Что и где изменится в этом году в нашей республике, расскажет «КП-Коми».

Решаем только сами

Все мы душой и сердцем желаем находиться там, где комфортно, благоустроено и приятно, жить в красивом месте на радость души и сердца. Мечтаем, чтобы наши дети проводили время в безопасных условиях, а променады по парку приносили умиротворение всей семье. Именно эти цели преследует региональный проект «Формирование комфортной городской среды», который в Коми реализуется с 2018 года.

Сегодня государство даёт нам возможность самим решать, что именно и где нужно менять на нашей земле. Что очень важно, основная часть задуманного реализуется за счёт бюджетных денег. В этом году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» республика получит 205 млн рублей. Все остальные средства планируется выделить из республиканского и местного бюджетов.

– В этом году запланировано благоустроить 50 дворовых территорий в шести муниципалитетах и 72 общественные территории во всех муниципалитетах республики, – рассказали региональные чиновники. – Кстати, сюда вошли объекты, которые были выбраны для благоустройства в прошлом году в рамках единого онлайн-голосования.

Так, в Сыктывкаре приведут в порядок 10 дворов, в Воркуте – 17, в Инте – 3 двора, в Ухте – 10 дворов, в Сосногорске – 7, в Удорском районе – 3. Работы по благоустройству будут вестись с мая по октябрь. Красота!

В лучшую сторону

Даже короткий список объектов для благоустройства в этом году впечатляет. В Сыктывкаре изменится в лучшую сторону городской сквер по Морозова, территория общего пользования в районе жилого дома по Малышева, 13, а также памятник «Чернобыльцам» в сквере около школы №1. В рамках нацпроекта преобразится пешеходная зона на проспекте Бумажников в Эжве и городской сквер на Корабельной в посёлке Краснозатонском.

В Воркуте обустроят улицу Комсомольскую с памятником С.М. Кирову на площади Кирова, а также Спортивную площадь на Ленинградской с памятной установкой в честь 25-летия Воркуты. Вуктыл порадует новой пешеходной частью по Комсомольской от 3-го по 21-ый дом. В Инте жители для благоустройства дружно выбрали территорию между школой №8 и магазином «Адак» по улице Воркутинской.

Жители Усинска – территорию городского фонтана по Пионерской и детскую площадку «Четра» по улице Мира. Ухта продолжит совершенствовать Набережную Нефтяников вдоль левого берега реки Чибью, также благоустроят привокзальную площадь «Аэропорт Ухта» и многие другие.

Как проголосовать?

Самое главное, что жители региона могут принять активное участие в выборе тех общественных территорий, которые хочется изменить. Проект, призванный максимально упростить участие граждан в жизни родного города, был запущен в России в 2021 году.

С 15 апреля по 31 мая в республике вновь пройдёт единое онлайн-голосование на федеральной платформе 11.gorodsreda.ru по выбору объектов благоустройства, которые отремонтируют в 2024 году. Вместе мы преобразим наши города и посёлки, сделаем их лучше, комфортнее и уютнее!

Инфографика: Алексей ПОНАРЯДОВ.

Кстати, уже открылась регистрация волонтёров для поддержки онлайн-голосования. Волонтёрские штабы будут созданы в каждом регионе.

Любой желающий старше 14 лет может стать добровольцем и информировать жителей о проекте. Зарегистрироваться можно на самой большой платформе добрых дел в стране – ДОБРО.РФ.

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