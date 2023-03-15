Чемпионы «Усинской футбольной лиги» вернулись из Москвы

Фото Дмитрия Никулина и Владимира Исинбаева

Победители четвертого сезона благотворительного проекта ЛУКОЙЛ-Коми привезли из трехдневного экскурсионного тура яркие воспоминания.

Как ранее сообщалось, по итогам турнира сезона 2022/2023 победителями стали две команды: городские ребята из 4-й школы и сельские из Усть-Усы. По традиции в качестве главного приза чемпионы отправились в Белокаменную, где их ждал домашний матч футбольного «Спартака» на стадионе «Открытие Арена» и насыщенная экскурсионно-развлекательная программа.

Долгожданные для ребят московские каникулы начались с выставочного комплекса ВДНХ. Во время экскурсии в павильоне «Нефть», который был обновлен и оснащен при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ», школьники увидели процесс добычи черного золота, его транспортировки и переработки. Впечатлила их и «капсула будущего», где они узнали о стратегических планах развития нефтяной отрасли.

– Это было незабываемо и увлекательно! Мы даже на симуляторе технологических процессов сами пробурили скважину и загрузили танкер, – делится впечатлениями ученик усть-усинской школы Олег Кожевин.

Фото Дмитрия Никулина и Владимира Исинбаева

В тот же день в программе у юных северян было запланировано самое важное событие этой поездки – футбольный матч «Спартака». Как рассказал ученик СОШ №4 Валера Дубов, личное присутствие на арене – это максимальное погружение и эмоции через край. Тем более, что на поле была его любимая команда. Он также отметил, что спартаковцы показали сильную захватывающую игру и порадовали красивой победой со счетом 3:2.

Насколько ребятам понравился матч, можно было судить и по тому, как восторженно они обменивались впечатлениями друг с другом. Школьники долго обсуждали острые моменты, спорили и уже настраивались на победу в следующем сезоне УФЛ, чтобы снова попасть на матч легендарной команды.

Знаете ли вы, что может увлечь парней больше футбола? Конечно, автомобили. Поэтому на следующий день экскурсионной программы наши чемпионы отправились в частный музей ретроавтомобилей и техники, который по праву считается одним из лучших как минимум в России. Ребята делали памятные фотографии и с большим интересом рассматривали каждый экспонат.

Но и это еще не все: впереди наших чемпионов ждала экскурсия «Панорама 360» на 89-м этаже башни «Федерация». Там, на высоте птичьего полета, они с интересом рассматривали столицу и слушали об истории города. Посетили они и парк «Зарядье».

Завершились московские каникулы юных северян ярко и незабываемо. Ребята с драйвом и спортивным напором демонстрировали свой чемпионский характер уже за рулем гоночных машин – картов.

– Погонять в картинге – это была моя мечта. И вот она осуществилась, да еще и в Москве! За эти дни мы все стали одной дружной командой, но здесь – гонки, и каждый был сам за себя. Страсти кипели нешуточные, – смеется ученик четвертой школы Егор Рак.

Фото Дмитрия Никулина и Владимира Исинбаева

По пути домой школьники рассказывали, что будут тренироваться с еще большим упорством, чтобы в следующем сезоне снова участвовать в турнире.

– Спасибо ЛУКОЙЛ-Коми за организацию такого масштабного мероприятия. Хоть я и не смогу больше участвовать в УФЛ, но буду поддерживать своих ребят и болеть за них! – признался одиннадцатиклассник из Усть-Усы Давид Волков.

«Усинская футбольная лига» - турнир по мини-футболу, в котором участвуют команды всех школ муниципалитета. Этот благотворительный проект ЛУКОЙЛ-Коми реализуется при поддержке муниципальной администрации. В этом году в Москву впервые отправились сразу две команды. В предыдущие годы определялся только один победитель – и это неизменно были команды городских школ, которые побеждали конкурентов-сельчан в стыковых матчах. На этот раз организаторы не стали устраивать «стыки» между «городской» и «сельскими» группами, и наградили поездкой команду-победительницу в каждой из них.