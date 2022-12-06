«Хорошая такая, кучерявенькая»: что ещё думают о главном новогоднем украшении столицы Коми горожане

Скоро в Сыктывкаре буде красиво и волшебно. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Столица Коми стремительно преображается. На Стефановской уже установили новогоднюю ель, сейчас и почти до конца декабря здесь полным ходом будут оформлять главную площадь региона. Жители Сыктывкара поделились мнением по поводу новогодних движений в родном городе.

«Столица леса»

– Я считаю, что в городе должна стоять большая живая ёлка. А то, что в этом году не будет праздничного салюта – это нестрашно. Всё равно мы сами устраиваем салюты. А жителям Коми я бы хотела пожелать здоровья, счастья, а также чтобы тяжёлые времена поскорее закончились, – поделилась сыктывкарка.

– Украшение города мне кажется вполне уместным, нельзя отбирать у детей праздник и должно ещё оставаться новогоднее настроение. Также хочется, чтобы у всех нас было мирное небо над головой, – отметила Анастасия Самофалова.

Красавица-ель - из Яснэга. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Сегодня работа на площади идёт полным ходом. Морозец бодрит, но очень вдохновляет. Ведь впереди праздник. Работники продолжают украшать ель светящимися украшениями. Многие прохожие специально останавливаются на несколько минут на площади, чтобы понаблюдать за оформлением долгожданного ледового городка.

Новогодняя звезда

Концепция оформления главного новогоднего городка региона определена – «Столица леса Коми края», в прошлом году была точно такая же. По задумке площадь будет оформлена «по мотивам детских мультфильмов с элементами коми орнамента с использованием снега и льда».

Лёд нарезали сотрудники МКП «Жилкомсервис» на водоёме близ Краснозатонского моста: 500 плит, размер одной из них – 1х2 метра, толщина – 30 сантиметров. Все плиты пойдут на монтаж 13 ледовых городков в городе и одного в Эжве.

Концепция ледового городка уже традиционная. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Зелёную красавицу-ель привезли в столицу Коми из Сыктывдинского района в ночь с 2 на 3 декабря. Пока дерево потихоньку украшается, в ближайшие дни на площади строителями будет сделан каток и лабиринт, установлены ледяные и световые фигуры, горки и скамейки, развешана иллюминация.

Что касается ели, то традиционно лесную волшебницу украсят большими бантами и яркими гирляндами, на самой макушке установят новогоднюю звезду. Льдом вскоре займётся команда художников. Перед открытием – ориентировочно 25-26 декабря – специальная комиссия проведёт плановую проверку готовности городка на предмет безопасности конструкций горок, катка, а также праздничного освещения ледовых фигур и ёлки.

Открытие городка запланировано на 25 декабря.

Есть мнение

– Сейчас непростое время, поэтому салют лучше не устраивать. Ёлочка на площади хорошая такая, кучерявенькая. Украшение – это, конечно, хорошо, но всё равно на душе тяжело от того, что кто-то в окопах – и им ведь нелегко совсем. У нас не должно быть такой радости. Поэтому я хочу, чтобы у всех всё было хорошо, все были счастливы и понимали друг друга. Чтобы не было войн и все или как раньше – хорошо и мирно, – пожелала Зинаида Богомолова.

– Сейчас праздник в первую очередь будет особенно важен для детей – они должны развлекаться и радоваться. Площадка здесь для игр. Некоторые неудобства могут потерпеть взрослые, а детям жить надо. Хочется, чтобы трудное время поскорее окончилось, – отметил житель Роман Горфин.

– В новом году хочу пожелать всем повышение зарплаты и пенсии. Чтобы наше время наладилось, – пожелала пенсионерка Антонина Линькова.

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