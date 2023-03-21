Вот это по-нашему! Проезд на общественном транспорте Коми снизился на 7 рублей

Фото предоставлено КП.

В Республике Коми стартовала акция, которая делает проезд в автобусе выгоднее и проще – она даёт право пассажирам заплатить на семь рублей меньше за проезд. Скидку предоставляет платежная система «Мир». «КП-Коми» расскажет подробности.

Популярный транспорт

Российская национальная платежная система «Мир» появилась в стране в 2014-м году. Сегодня её участниками стали уже более 270 банков, которые осуществляют приём и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются выпуском карт «Мир». И за эти годы они выдали свыше 182 млн карт. Даже по примерным подсчётам несложно понять, что о «Мире» знают почти в каждой российской семье – за последние девять лет многие успели завести не по одной такой карте в разных банках.

Только в Республике Коми за всё время существования такой платежной системы выдали порядка миллиона карт. А это значит, что скидку на проезд в автобусе теперь может получить не одна тысяча жителей региона. Главное – иметь действующую карту «Мир» и смартфон.

Фото предоставлено КП.

– Общественный транспорт входит у жителей Коми в топ-5 самых популярных категорий оплат картами «Мир». За прошлый год число платежей национальными картами в транспорте превысило два миллиона. Надеюсь, многие жители республики смогут сэкономить на проезде и по достоинству оценить удобство оплаты проезда смартфоном, – сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Как это работает?

Предложение уже действует – скидку на проезд по «Миру» можно получить до 30 июня текущего 2023 года. Вы просто оплачиваете поездку картой «Мир» любого банка, тут ограничений нет. И со счёта автоматически, без дополнительных действий с вашей стороны или стороны кондуктора, списывается на семь рублей меньше. Главное, чтобы карта была загружена в смартфон.

Пластик при оплате предоставлять не нужно – карту «Мир» предварительно необходимо загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов. Это может быть, например, Mir Pay или Samsung Pay. При этом мобильный телефон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).

Также, возможно, это как раз тот случай, который подтолкнёт вас к установке приложений, что и после облегчит вам жизнь – сделает обслуживание в торговых точках, в которых принимают оплату по карте, удобным и быстрым. Так что это еще и экономия времени.

Если процесс подключения карты «Мир» к мобильным сервисам вызвал у вас сложности, вам всегда помогут с этим в банке, выпустившем карту, а также на официальном сайте https://mironline.ru.

Фото предоставлено КП.

Посчитаем экономию!

Итак, проезд в автобусах Сыктывкара составляет 30 рублей. При использовании карты «Мир» в смартфоне экономия составит 23%.

Допустим, вы студент, который ездит на учёбу и с неё дважды в день – утром и вечером. Шесть дней в неделю и три месяца подряд. 60 рублей умножаем на 72 дня счастливого студенчества без прогулов. Получается 4320 рублей! Но если наш студент будет оплачивать проезд картой «Мир, загруженной в свой телефон, то сэкономит 994 рубля. Почти тысячу. Приятно? Очень.

Самое интересное, что предложение распространяется не только на городской общественный транспорт. Сэкономить свои кровные могут жители и гости региона во всех автобусах республики – как в городах, так и в небольших населённых пунктах. В том числе на межмуниципальных маршрутах, например, при поездке из Сыктывкара в Объячево, или из райцентра Ижмы в посёлок муниципалитета Щельяюр. Главное, чтобы перевозчик был официальным. С перечнем маршрутов, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте российской платежной системы.

– Мы рады вновь начать сотрудничество с платёжной системой «Мир». В 2019 году подобная акция показала отличные результаты. Сейчас размер скидки увеличен, и мы рассчитываем, что для многих жителей Коми это станет дополнительным стимулом начать пользоваться общественным транспортом, – сказал врио генерального директора АО «Комиавтотранс» Дмитрий Чепурнов.

А если у вас еще остались вопросы, и вы хотите поподробнее узнать о правилах предоставления скидки от платежной системы «Мир», а также о других выгодных предложениях по национальной карте, то информацию найти несложно – на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир!».