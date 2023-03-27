Кубок ЛУКОЙЛ-Коми по хоккею остался дома

Фото: «ЛУКОЙЛ-Коми»

В первой игре заключительного дня VI Межрегионального турнира по хоккею на кубок ЛУКОЙЛ-Коми встретились аутсайдеры, не одержавшие до тех пор ни одной победы. Команды Перми и Ухты решили напоследок порадовать болельщиков открытой игрой без оглядки на ворота, наколотив в общей сложности 20 шайб. 12:8 в пользу Перми – тем самым прошлогодний победитель обеспечил себе «бронзу» турнира.

Судьба кубка решилась в противостоянии команд Архангельска и Усинска, в составах которых немало чемпионов своих регионов.

Оба коллектива подошли к решающей игре со 100-процентным результатом, одержав победы во всех своих предыдущих матчах.

Фото: «ЛУКОЙЛ-Коми»

Встреча началась с атак хозяев льда, гости огрызались резкими контрвыпадами. В середине первого периода быстрая распасовка у ворот поморов позволила игроку Усинска Булату Камалову открыть счет броском с близкого расстояния. После череды удалений у хозяев площадки Архангельск сумел отыграться, действуя впятером против троих усинцев – точный бросок с ближнего расстояния на счету Артема Мальцева. Боевые 1:1 после первого периода.

В начале второго отрезка матча Усинск снова вышел вперед: в быстрой атаке прострел на дальнюю штангу замкнул Максим Иванов. Ближе к концу периода Усинск увеличил преимущество: в результате длительной позиционной атаки Разат Тимиров точно бросил в верхний угол ворот. 3:1 после второго периода.

Фото: «ЛУКОЙЛ-Коми»

В начале третьего периода Усинску удалось еще увеличить отрыв, причем играя в меньшинстве. После перехвата шайбы Разат Тимиров вышел один на один с вратарем и оформил дубль. Впрочем, через пару минут Архангельск отыгрался: один из нападающих грамотно перекрыл обзор усинскому вратарю, а Евгений Гладышев попал со средней дистанции точно в верхний угол. В середине периода гости и вовсе свели разрыв к минимуму: в быстрой атаке Артем Ипатов переиграл вратаря усинцев при выходе один на один. За семь минут до конца периода пришел черед Усинска забивать при игре впятером против троих соперников: Данила Михайлова пасом вывели на удобную позицию прямо напротив ворот, и тот уложил шайбу точно в угол. Еще одно большинство за Усинск реализовал броском в упор Артур Гусев. 6:3 – заслуженная победа хозяев площадки в решающем матче и в турнире в целом. У Архангельска – «серебро».

На закрытии турнира заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью, депутат Госсовета РК Евгения Лясковская отметила потрясающую атмосферу на площадке и на трибунах, в которой каждый раз проходит кубок по хоккею.

- Спорт объединяет всех нас, дарит положительные эмоции, делает жизнь интереснее. Постараемся сделать все, чтобы в следующем году этот праздник был еще ярче!

Заместитель руководителя администрации Усинска Виталий Руденко поблагодарил ЛУКОЙЛ-Коми за организацию такого интересного турнира, болельщиков – за поддержку, а спортсменов – за подаренные эмоции.

- Думаю, все мы уже с нетерпением ждем очередной, уже седьмой турнир, - эти слова Виталия Руденко вызвали овации наполненных до отказа трибун.

Фото: «ЛУКОЙЛ-Коми»

От ЛУКОЙЛ-Коми каждую команду-участницу наградили денежным сертификатом. Проводились и розыгрыши призов среди болельщиков, в том числе лотерея, по итогам которой вручили сертификаты магазина бытовой техники.

Лучшим нападающим турнира признан Данил Михайлов (Усинск), лучшим защитником – Никита Южанинов (Пермь), лучшим голкипером – Егор Тулепов (Архангельск).

- В этом турнире наша команда участвовала впервые, и нам понравилась борьба с сильными соперниками, атмосфера на трибунах. Отличная организация турнира. Мы в своем регионе также организуем турниры по хоккею, и опыт с этих соревнований возьмем на вооружение в дальнейшей работе, - поделился впечатлениями капитан команды Архангельска Сергей Казаков.

- С каждым годом растет и уровень организации турнира, и, скажем так, культура боления на трибунах. В такой обстановке приятно играть и еще более приятно побеждать. На следующих турнирах постараемся закрепить этот результат, - прокомментировал капитан усинской команды Дмитрий Гусаров.