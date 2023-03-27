Романтический букет: в Сыктывкаре прошёл концерт студентов колледжа искусств

Фото: ВЕНЦКОВСКАЯ Маргарита

В Национальной галерее Коми состоялся концерт отделения «Оркестровые струнные инструменты» республиканского колледжа искусств. Мероприятие, проходившее в рамках XVII Межрегионального конкурса молодых исполнителей «Юные дарования – 2023» им. Я.С. Перепелицы, было также приурочено к 80-летнему юбилею колледжа.

– Концерт является традиционным отчетным мероприятием отделения, который проводится каждый год. В этом году его решено было провести в рамках конкурса «Юные дарования». Кроме любителей скрипичной музыки, которые являются постоянными гостями таких концертов, в зале присутствовали участники конкурса, приехавшие из разных городов республики, их преподаватели и члены жюри, – отметила ведущая мероприятия и преподаватель колледжа искусств Ольга Обоскалова.

ВЕНЦКОВСКАЯ Маргарита

Она рассказала, почему концерт называется «Романтический букет». Дело в том, что в программу концерта включены все самые яркие музыкальные произведения, большинство которых написали композиторы эпохи романтизма. И как подарок его вручили всем присутствующим слушателям. Гости смогли насладиться звуками солирующих скрипки, альта и виолончели, выступлением камерного оркестра и ансамбля скрипачей.

ВЕНЦКОВСКАЯ Маргарита

Однако этим концерт не ограничился. К артистам присоединился эстрадный ансамбль «Огненные струны», и вместе они исполнили несколько произведений современных авторов, в которых, помимо классических скрипок и пианино, прозвучали электрогитара и ударные инструменты. Удивительный музыкальный тандем восхитил всех зрителей. Концерт подарил незабываемые впечатления и отличное настроение.

Кстати, студенты отделения «Оркестровые струнные инструменты» в скором времени поедут в Москву и примут участие в концерте «Призвание – искусство». Слушатели пожелали им удачи и одарили громкими аплодисментами.

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