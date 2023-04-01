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Общество1 апреля 2023 6:30

Вместо TikTok: где смотрят короткие видео жители Коми

TikTok начал терять аудиторию в марте 2022 года
Пользователи TikTok открывают для себя новые площадки. Одной из таких стал сервис Likee

Пользователи TikTok открывают для себя новые площадки. Одной из таких стал сервис Likee

Трафик сервиса коротких видео Likee увеличился втрое на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета загрузки новых видео. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео.

TikTok начал терять аудиторию в марте 2022 года, когда российским пользователям запретили добавлять новые видео. Пользователи старше 55 лет были единственной категорией с растущим трафиком на протяжении прошлого года. В марте 2023 года трафик в приложении был вдвое ниже, чем в этот же период 2022.

Решение TikTok повлияло на весь сегмент коротких видео в России – за прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%. Аудитория TikTok находит для себя новые площадки, в том числе YouTube Shorts, Yappi, VK Клипы и другие.

Лучше всего обратить ситуацию в свою пользу смог сервис Likee, на протяжении нескольких лет не набиравший существенной доли в сегменте. С весны 2022 года внимание к Likee постоянно росло, например, в июне с началом школьных каникул мобильный трафик в нём удвоился. За год рост составил 300%. Также специалисты МегаФона фиксировали рост трафика в популярных российских сервисах Yappi и VK Клипы – там основной приток аудитории наблюдался осенью и в период новогодних праздников.

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