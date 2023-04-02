В сыктывкарской галерее «Пейзажи Севера» витает дух коми быта

no_titile Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В сыктывкарской галерее «Пейзажи Севера» открылась выставка под названием «Традиция. Цвет. Настроение». Гости могут увидеть творческие работы преподавателей и студентов Колледжа культуры имени В.Т. Чисталева.

– Мы решили показать интерьерные зарисовки зрителю, чтобы он понял, что самодельные расписные вещи могут красиво украсить обстановку в доме, сделав её уютнее и как бы добрее. Традиция, как мы хотели продемонстрировать, может быть везде, в том числе в быту, – отметила на открытии заслуженный работник Коми Нина Мингалева.

Открытие выставки началось очень необычно: перед посетителями выступили артисты в традиционных нарядах и исполнили народную песню «Ой, кумушки-голубушки». Это помогло создать особую атмосферу вечера и задать настроение.

no_titile Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

«Традиция. Цвет. Настроение» – это экспозиция, где представлены декоративно-прикладные изделия, выполненные в различных техниках традиционной росписи по дереву и ручного ткачества, которое бытовало в Коми. По словам ведущих, хоть времена и меняются, традиции все равно продолжают жить, так как передаются из поколения в поколение. Их удалось передать в цвете и форме работ мастеров.

no_titile Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Несколько слов о выставке рассказали директор колледжа Марина Анкудинова, мастер по ткачеству Нина Мингалева, преподаватель отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Наталья Мелешева, а также выпускница колледжа Кристина Полякова.

no_titile Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Они подчеркнули, что на выставке находятся работы самых разных лет с 1998 года, которые собирались в одну коллекцию. Преподаватели вложили большой труд в развитие традиционной культуры коми народа, и теперь дело продолжат будущие выпускники. Им удастся приумножить культурное наследие Коми: в это твёрдо верят их наставники.

no_titile Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В конце мероприятия студентам колледжа культуры и преподавателю Нателье Мелешевой выдали благодарственные грамоты за плодотворное сотрудничество и подготовку эскизов для сувенирного альбома «Особнячок на Советской», где представлены росписи Коми земли.

no_titile Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Выставка «Традиция. Цвет. Настроение» продлится до 29 апреля. Успейте её посетить, чтобы насладиться декоративным творчеством!

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