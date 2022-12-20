В Сыктывкаре болгары презентовали на фотовыставке свои традиции и обычаи

В прошлом году эта выставка проходила в Уфе, затем – в Оренбурге, а теперь добралась и до Республики Коми. Фото: Дмитрий Бральнин

В Доме дружбы народов Коми состоялось открытие выставки «Древние обычаи и традиции Болгарии» – последнее запланированное мероприятие болгарской автономии в этом году.

Помогли и студенты СГУ

Выставка из 30 снимков, снятых 14 профессиональными болгарскими фотографами, была оформлена при поддержке Болгарского культурного института в Москве и Дома дружбы народов РК. В прошлом году эта выставка проходила в Уфе, затем – в Оренбурге, а теперь добралась и до Республики Коми.

Фото: Дмитрий Бральнин

Студенты-филологи второго курса СГУ им. Питирима Сорокина в рамках своего творческого задания в этом году помогали в организации уникального проекта. Выставка представляет собой фотографии интересных болгарских обычаев и традиций, связанных с некоторыми праздниками, например, с Рождеством или Крещением. Как сообщили на открытии, каждый обычай в Болгарии обладает магической и защитной функциями, и даже вышивка на одежде там символизирует оберег и веру в лучшее.

Фото: Дмитрий Бральнин

Фото: Дмитрий Бральнин

Болгарские праздники

Много на выставке было рассказано о болгарских праздниках. Например, Тодоров день – весенний болгарский праздник, посвященный святому великомученику Феодору (Тодору), который соотносится с Георгием Победоносцем. По преданию, святой Тодор в этот день (15 марта в этом году) объезжает на коне поля, проверяет урожаи, а затем, воткнув копье в землю, отправляется к Богу просить лето.

Фото: Дмитрий Бральнин

Фото: Дмитрий Бральнин

В Вербное воскресенье освященную веточку вербы вешали над дверью как защиту от злых духов. Считалось, что она может принести и удачу ее владельцу. Вербовые венки, запускаемые молодыми девушками по реке, помогают выбрать ту, кто первой выйдет замуж. Невестой раньше станет девушка, чей венок будет плыть первым.

Фото: Дмитрий Бральнин

Фото: Дмитрий Бральнин

Посмотришь с опаской на древнюю маску

На одной из фотографий выставки был изображен малыш в устрашающей маске, а в стеклянном кубе, который тоже был частью проекта, лежали неприятные на первый взгляд фигурки. Такие же маски висели и в фотозоне. Оказалось, что в Болгарии это называется кукерами.

Фото: Дмитрий Бральнин

Кукеры – болгарские карнавальные персонажи, близкие ряженым. Магический обряд изгнания злых духов – непременный обряд, осуществляемый «болгарскими ряжеными». Чаще всего мужчины-кукеры надевали одежды, похожие на козьи шкуры, и, чтобы себя скрыть, использовали страшные маски. Наряжаются кукеры между Рождеством и Крещением, а их обряды похожи на масленичное сжигание чучела. Можно даже сказать, что кукеры стали защитниками людей и скота, представителями Бога на земле. Перед постом кукеры ходят по домам и изгоняют злых духов. А в современной Болгарии в некоторых населенных пунктах стали создаваться даже кукерские группы.

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