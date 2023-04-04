«Люди не останутся без лекарств»: депутаты Коми решают проблему с лекарствами для льготников

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Депутаты Государственного Совета Коми на заседании Президиума рассмотрели вопрос лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

Председатель Комитета по социальной политике Надежда Дорофеева напомнила, что в прошлом году был принят закон о наделении «Государственных аптек Коми» функциями единственного поставщика лекарств для льготников. Это позволило оперативнее закупать необходимые препараты и снизить количество отсроченных рецептов с 10 000 до 70 штук, что улучшило ситуацию в области здравоохранения. Но этот республиканский закон должен прекратить действие с 1 июля.

– Есть риски, что в отсутствии единственного поставщика люди снова будут ждать лекарства подолгу. Этого мы допустить не можем. Глава Коми Владимир Уйба уже обратился к заместителю председателя Правительства России Татьяне Голиковой с просьбой внести изменения в федеральный закон 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров», чтобы регионы могли сами определять единственного поставщика. Мы ждем решения федерального правительства, – рассказала Надежда Дорофеева.

Тем временем, председатель Госсовета Коми Сергей Усачёв напомнил собравшимся о двух возможностях решения возникшей проблемы.

– Первая – это самим инициировать внесение изменений в федеральный закон, для этого необходимо подготовить законодательную инициативу и направить ее в Государственную Думу. Второе решение – это обратиться от имени Государственного Совета к федеральным органам власти. Уверен, что в этом нас поддержат и другие регионы, в том числе коллеги по

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, наши сенаторы. Все варианты необходимо задействовать. Люди не должны остаться без лекарств, – отметил Сергей Усачев.

Если же закон не будет принят, то вновь ожидается увеличение сроков поставки в связи с работой с несколькими поставщиками. Дополнительное время понадобится и на проведение конкурсных процедур, и на решение логистических проблем.

Кроме того, как подчеркнул заместитель министра здравоохранения Коми Ваграм Далакян, из-за санкций и сложной геополитической ситуации проблем с льготными лекарствами у граждан также не будет. Наша страна сейчас закупает препараты из Азии, в частности, из Индии и Китая, а также делает ставку на развитие собственных производств.

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