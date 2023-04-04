Одна жизнь, одна судьба: в столице Коми прошёл праздничный вечер, посвящённый братству России и Белоруссии

На праздничном мероприятии выступили творческие коллективы города и солисты национально-культурных объединений республики. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Доме дружбы народов Республики Коми прошло праздничное мероприятие «Одной мы связаны судьбой». Оно состоялось 2 апреля – в День единения народов России и Беларуси.

«Волшебные рушники»

Для граждан России и Белоруссии 2 апреля является особым днем в календаре – эта дата считается праздником единения двух стран. В 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии»: укрепление отношений братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной, гуманитарной, научно-технической и других областях. С тех пор дата стала знаковой для народов двух стран и отмечается на государственном уровне и в РФ, и в республике.

– Общее историческое прошлое стало могучим фундаментом в современных реалиях, а непростые испытания показали крепость наших братских уз, – отметила заместитель директора Дома дружбы и председатель Коми регионального отделения Ассамблеи народов России Зоя Остапова во время приветствия участников мероприятия. – Теперь эти два братских государства строят планы о едином будущем и выстраивают векторы сотрудничества.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В самом начале мероприятия гости смогли пройтись по выставке «Волшебные рушники», чтобы поближе познакомиться с белорусским бытом и культурой. На стендах были представлены узорчатые рушники – полотенца из домотканого холста, служащие для украшения изб во время праздников. Также стояли манекены, одетые в национальную одежду.

В мире и согласии

Когда настало время официальной части, на сцену вышли ведущие и поприветствовали зрителей. Они подробно рассказали о дружеских связях России и Беларуси, которые укрепились ещё 27 лет назад. Обе страны являются добрыми соседями. И у них есть одно стремление – все хотят жить в мире и согласии.

Как известно, многие белорусы проживают на территории России, точно так же, как и русские в Республике Беларусь.

– Было ещё такое правило: после окончания учебного заведения выпускники, получившие образование и специальность, отправлялись работать в определённые города. К примеру, уроженец Белорусской ССР Аркадий Степанович Крупенько находится в нашем регионе, куда приехал по распределению в 1951 году. Он является экс-председателем Белорусской национально-культурной автономии в Коми. Здесь он женился, родил детей, а сейчас поддерживает связь с друзьями и со своей малой родиной, – рассказала специалист отдела по реализации нацполитики Ирина Глобинок.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Душевно и трогательно

На праздничном мероприятии выступили творческие коллективы города и солисты национально-культурных объединений республики. Каждый из них имел свою особенность. Например, народный хор «Купалiнка» исполнил такие известные русские песни как «Катюша» и «День Победы» на белорусском языке.

Зрители насладились выступлениями Артемия Барсукова, народного ансамбля народного танца «Зыряночка», группы «Балалайка» им. С.Налимова, фолк-группы «Клюква» и Народных артистов Республики Коми Петра Шучалина и Василия Рочева. Кроме того, участие в концерте в честь Дня единения приняли учащиеся Детской музыкальной школы села Выльгорт. За своё творчество школьники получили подарки – коробки шоколадных конфет.

Мероприятие получилось душевным и очень трогательным. Гости ещё долго не хотели отпускать артистов и участников, щедро одаривая их аплодисментами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Три языка и три культуры»: как беларуская дзяўчынка, коми ныв и русская душа влилась в многонациональный Коми край

Галина Сизых рассказала о своём детстве и о том, как зарождалась работа Белорусской национально-культурной автономии (подробности)