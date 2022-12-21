В Республике Коми упразднены карантинные фитосанитарные зоны по золотистой картофельной нематоде и уточнены – по усачам

Фото: пресс-служба Россельхознадзора Коми

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора продолжает работу, направленную на выявление и оценку численности карантинных объектов и ликвидацию их популяций.

По результатам проведенной работы в 2022 году в Республике Коми упразднены карантинные фитосанитарные зоны и отменен карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens) на следующей территории:

- с. Выльгорт Сыктывдинского района на площади 307 га;

- Прилузский район на площади 2961,68 га;

- пст Тимшер, пст Кебанъель Усть-Куломского района на площади 140,6 га;

- д. Граддор, пст Нювчим Сыктывдинского район на площади 222,5 га;

- г. Сыктывкар на площади 610 га;

- в с. Додзь Корткеросского района на площади 20,19 га.

24 августа 2022 года Управлением издан приказ № 150, а 30 августа – приказ № 154 об отмене карантинного фитосанитарного режима и упразднении карантинной фитосанитарной зоны.

Тексты приказов размещены на сайте Управления по ссылке:

Приказ № 150 от 24.08.2022

Приказ № 154 от 30.08.2022

Кроме того, в 2022 году Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора изменены границы карантинных фитосанитарных зон в Республике Коми по усачам рода Monochamus: большому черному еловому усачу, малому черному еловому усачу, черному сосновому усачу.

Карантинные фитосанитарные зоны были уменьшены более чем на 4 млн га. Из КФЗ были исключены притундровые леса, редкостойная тайга и леса, не подлежащие освоению. На указанных территориях не встречаются названные карантинные вредители и не ведется лесопереработка.

Приказы № 203, 204, 205 от 27.10.2022 с информацией о границах карантинных фитосанитарных зон и перечнем установленных в их границах ограничений размещены на сайте.