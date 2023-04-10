Тайны книг Петра Столповского: писателя с днём рождения поздравили читатели

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Национальной библиотеке Коми состоялась конференция «На моём читателе держится мир человеческий», посвящённая юбилею народного писателя республики Петра Столповского. В этот вечер обсудили литературные творения виновника торжества, а также подвели итоги конкурса по озвучке его произведений.

Слово читателям

– Цель конференции, как и у всех библиотечных мероприятий – популяризация чтения. Второе – приобретение нового опыта, то есть опыта организации читательской конференции, которые были популярны в 80-е годы и очень давно не проводились в нашей библиотеке. Для нас, современных сотрудников библиотеки, это новый формат работы, а для читателей и писателей – новые возможности общения. Как говорится, всё новое – это хорошо забытое старое, – подчеркнула сотрудник библиотеки в начале мероприятия. – При организации мероприятия хотелось удивить самого автора, ведь в стенах библиотеки мы уже не в первый раз собираемся по случаю юбилея Петра Митрофановича.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Организаторы встречи напомнили, что в 2013 году в библиотеке прошёл творческий вечер-портрет «Всю жизнь мне сказочно везло», посвящённый 70-летию писателя. В 2018 году состоялся бенефис юбиляра «Дай доброты его сердечку».

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Петра Митрофановича тепло поздравили с днём рождения и вручили подарки. В этот раз организаторы дали слово читателям, чтобы узнать, что им интересно и что трогает в произведениях Столповского. По словам докладчиков, каждое произведение автора раскрывает тему добра, милосердия и места человека в жизни. После всех выступлений гости голосовали за лучшее выступление. Победителем стала Клавдия Худина.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Победители конкурса

Тем же вечером были объявлены итоги конкурса по озвучке произведений Петра Митрофановича, в котором приняли участие 95 человек. Первое место занял сыктывкарец Андрей Епанешников. На втором месте оказались интинка Евгения Глебова и группа учащихся Центра допобразования «Орбита».

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Третье место разделили Тимофей Третьяков из Сыктывкара, Юрий Иваньо из Троицко-Печорского района, Ярослав Тяжких и Денис Кошельков из Вуктыла, Людмила Кашекина из Емвы, а также Екатерина Анфалова из Пермского края.

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