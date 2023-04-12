Избивший до смерти звукорежиссера заммэра Печоры обвиняется в получении взятки

Фото: СУ СК России по Республике Коми

Следователями Следкома России по Республике Коми возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями, получении и даче взятки. В преступных деяниях одного уголовного дела проходят бывший первый замруководителя администрации Печоры, эксперт муниципального Управления капитального строительства, индивидуальный предприниматель.

Материалы уголовного дела собраны сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Коми.

По данным следствия, зам-мэра Печоры будучи руководителем контрактной службы, а также членом закупочной комиссии, лоббировал интересы ИП, что является нарушением законодательства. Таким образом, в 2021 году с предпринимателем заключили муниципальные контракты, были подписаны акты приемки выполненных работ и перечислено коммерсанту более 5 млн рублей. Однако правоохранительные органы установили несоответствие на общую сумму более 2 млн рублей между выполненными видами и объемами работ с показателями «на бумагах» - в актах о приемке работ и проектно-сметной документации. Чтобы это провернуть, чиновнику была дана взятка от предпринимателя.

Также задержаны эксперт МКУ «УКС» и ИП, им будет избрана мера пресечения бывший зам-мэра Печоры ещё находится под стражей по нашумевшему другому уголовному делу – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Напомним, между чиновником и гражданином Фатеевым произошел конфликт, в ходе которого первый нанес удар, в результате которого звукорежиссер упал о бетон головой и впал в кому. В крайне тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в больницу, где он умер спустя девять дней.

Следователями СК при оперативном сопровождении сотрудников регионального МВД работают на закрепление доказательственной базы.

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