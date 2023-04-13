В Сыктывкаре накануне Пасхи проходит генеральная уборка города

Фото: Владимир Голдин
В столице Коми раньше срока развернулась генеральная уборка дорог и тротуаров. Работа по сбору смета и мраморной крошки в связи начата уже 3 апреля в связи с благоприятными погодными условиями.
Мэр Сыктывкара Владимир Голдин сообщил на своей странице, что накануне Пасхи он ознакомился с процессом приведения города в порядок накануне Пасхи в районе Предсоборной площади.
Фото: Владимир Голдин
На улицах города работают около 30 единиц техники, а также бригады по ручной уборке смета в количестве более 30 человек.
Также мэр сообщил, что вывезут ещё технику на мойку улиц, сейчас она ждёт спада минусовых температур и проходит сезонное переоборудование. Также сегодня на улицы выйдет вторая вакуумно-уборочная машина.
– С начала апреля МКП «Дорожное хозяйство» собрано и вывезено на полигон ТБО около 243 м3 смёта и сезонного мусора, – сообщил Голдин.
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