«Миссия – делать молодых мам окрылёнными»: в Сыктывкаре уже пять лет существует сообщество для декретниц

Фото: личный архив героини публикации.

Материнство – не только великое счастье, но и большой стресс для многих молодых мам. Некоторые женщины боятся декретного отпуска, как огня: изоляции от социума, отсутствие поддержки, ежедневная рутина, когда будни напоминают вечный день сурка. Пять лет назад сыктывкарский энтузиаст и по совместительству мама в декрете Лилия Терегулова для поддержки себя и остальных решила создать сообщество, где рады всем мамам. Девушка рассказала «Комсомолке», как она решилась на сложный проект и к чему это в итоге привело.

Выход из зоны одиночества

Будучи в декрете, Лилия поняла: «новорождённой» маме крайне важна самореализация, общение и помощь – как себе, так и другим людям. Ежедневно работая, этого не чувствуешь.

– Я открыла для себя важное: как же я люблю тишину! Уверена, многие мамы со мной согласятся, – делится героиня. – Особенно зимой, когда сидишь дома с двумя болеющими малышами в атмосфере зашкаливающей тревожности, одиночество чувствуется особенно ярко. В какой-то момент наступило настоящее эмоциональное выгорание. Я буквально провалилась в пучину отчаяния, чувствовала себя одной во всём мире, а помощи со стороны было не так много, как хотелось бы.

Мамы в декрете страдают не столько от ежедневной рутины, сколько от отсутствия поддержки, принятия и одобрения. А любую неопытную родительницу тревога переполняет по-особенному.

– Надо иметь железобетонные нервы, внутренний стержень, чтобы не реагировать на внешнюю критику. Я поняла, что выход из подобного состояния – помощь другим мамам в формировании этого внутреннего стержня. Я и сама до сих пор его формирую. А чтобы этого достичь, нужно окружение, которое поможет поверить в себя и раскрыть свои самые лучшие стороны, – рассказывает Лилия.

Тогда у девушки и возникла задумка вести творческий блог, чтобы поддержать и себя, и остальных. Сыктывкарка даже не предполагала, что через пару лет это выльется в дружное движение творческих мам.

И тут понеслось!

Лилия научилась справляться с проблемами с помощью творчества: писала в блог, который сначала читали только близкие люди. Но когда дети немного подросли и стали реже болеть, появилось больше свободы и времени развивать уютное пространство блогосферы. Постепенно подтянулись другие мамы со схожими трудностями в декрете. В начале пути Лилия занималась развитием группы по ночам, но затем ей стали помогать другие активные мамы.

– Мы создали чат, где могли делиться насущными проблемами и темами. Написала пост, где просила не стесняться и присоединяться к нам. И тут понеслось! Мы начали организовывать встречи, которые сначала были разовыми и малочисленными. Сейчас в чате около 50 человек, – радуется собеседница.

Ребёнок – не препятствие

Гуру по грудному вскармливанию, эксперт по питанию, организатор креативных игр, руководители детских центров, флористы и кулинары, фотографы и рукодельницы, даже есть мастер по расхламлению! Это далеко не полный список мам в чате, которые получили возможность развивать свои навыки благодаря фестивалям и мероприятиям проекта. Как-то незаметно творческое пространство мам стало местом, где женщины делятся лучшими идеями и развиваются как специалисты в разных сферах.

– Важно сохранять баланс – уделять достаточно времени семье и иметь возможность самореализации. Немаловажно, что на встречи можно приходить с малышами. Понятно, что мамам иногда хочется побыть без детей, сменить обстановку, послушать тишину, но зачастую их не с кем оставить. Для встречи ребёнок – не препятствие. Часто на мероприятие мы приходим уставшими, а домой возвращаемся окрылёнными, – рассказывает наша героиня.

Уютные тематические посиделки, весёлые корпоративы, творческие мастер-классы и даже бизнес-обучения. Небольшой чат с годами стал местом поддержки, которое подарило огромное количество мероприятий для мам.

Мечты сбываются

Проекту пять лет – за это время он пережил много трансформаций. В пандемийный период мамы встреч стало меньше, зато мамы освоили онлайн-пространство – активно делились важным и дарили советы друг другу. Бессменный организатор мероприятий Лилия после окончания декретного отпуска вышла на работу, которая поглотила с головой – и на «Добрую маму» стало оставаться меньше времени. Но Лилия уверена: здесь мамы всегда найдут единомышленников.

– Самое главное, мы не теряем связи – дружим, ходим вместе на мероприятия, поддерживаем друг друга. Многие девочки за это время реализовались, открыли своё дело, приступили к новой работе – это вселяет огромную гордость за них, – делится девушка.

Единственное, что вызывает дискомфорт, – у мам пока нет постоянной точки сбора. Как и пять лет назад у Лилии остаётся мечта – создать коворкинг (с англ. co-working – совместная работа. В современном понимании означает пространство, в котором люди собираются и работают как с командой, так и поодиночке) для мам, где они могли бы и поучиться, и поиграть, и поработать.

Самый главный помощник в декрете — любимый муж. Но иногда нужно участие и «коллег по цеху» — мамочек, которые всё понимают.

– Одна из наших мам Оксана Паршукова открыла студию семейного творчества, где мы будем собираться чаще. Мечты потихоньку сбываются. Тем более, что я сейчас всё чаще думаю о фрилансе, значит, времени для развития проекта будет больше, – отметила Лилия.

Планов по-прежнему много. Лилия сейчас работает психологом и попутно пишет устав некоммерческой организации «Добрая мама», чтобы иметь возможность участия в грантовых конкурсах, привлекать финансирование. В будущем это поможет еще большему количеству мам получить психологическую помощь в декрете. «Я бы хотела поддерживать мам больше, потому что в этом и чувствую свою миссию»: подытожила сыктывкарка.

Пространство для мам «Добрая мама»: vk.com/dobraymama

• Принятие и поддержка единомышленниц

• Курсы для поддержки и развития маминого ресурса

• Консультации психолога – мамы двух детей

• Окрыляющие встречи с интересными людьми

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