«Эмоции не передать!»: к пациентам детской больницы в Сыктывкаре Дед Мороз спустился... с неба

Дети визжали от восторга! Фото предоставлено КП.

Новый год к нам мчится, в окна к нам стучится! В прямом смысле слова. Именно так волшебно и неожиданно себе представляли встречу Нового года маленькие пациенты Республиканской клинической детской больницы в Сыктывкаре. В окна к ребятишкам постучался... Дед Мороз – альпинист!

Каждый год порядка двух сотен ребятишек со всей республики вынуждены встречать Новый год в стенах шестиэтажной детской больницы. Чтобы праздник не стал грустным мероприятием, маленьких пациентов поздравить пришёл, а точнее прямо-таки спустился с неба, Дед Мороз. По совместительству сотрудник спасательного отряда СПАС-Коми.

Это было настоящее новогоднее приключение. Фото предоставлено КП.

Имя нашего Деда Мороза-альпиниста – Максим Белявцев. Спасатель уже не в первый раз играет роль новогоднего персонажа. Вдруг увидев за окном новогоднего волшебника, дети буквально визжали от восторга, стучали ладошками по стеклу. Несколько секунд чуда подарили ребятам настоящий праздник.

Ух и порадовал Дедушка! Фото предоставлено КП.

– Эмоции детишек в этот момент сложно передать! – поделился Максим.

А мы знаем, чья улыбка скрывается за этой бородой! Фото предоставлено КП.

Между тем, до 15 января детским фондом «Детская больница» проводится новогодняя акция «Время волшебства» по сбору подарков для маленьких пациентов РКДБ: сладостей, игрушек, материалов для творчества. Вы тоже можете принять участие. С наступающим!

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