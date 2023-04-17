Наелся и на боковую: ухтинский центр творчества рассказал о буднях экзотического питомца

Фото: Скриншот с видео.

В ухтинском центре творчества имена Г.А. Карчевского продолжают выхаживать обезьянку-игрунку Палыча, который появился на свет 16 марта. Появилось новое видео, на котором запечатлены некоторые моменты его жизни.

Вчера, 16 апреля, Палычу исполнился месяц. У его биологической мамы нет молока, поэтому хлопоты по выхаживанию взяла на себя Екатерина Юрьевна Тихомирова, завхоз Центра. Малыш окружен ее вниманием, заботой и любовью.

Обезьянка-игрунка Палыч питается молоком из пипеточки. После того, как он плотно покушал, сразу же улегся спать.

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