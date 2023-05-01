В память об уникальном человеке: в Коми отметили 90-летний юбилей Альберта Ванеева

Альберту Ванееву исполнилось бы 90. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Сыктывкаре в Литературном музее И. А. Куратова провели круглый стол «А. Е. Ванеев – коми поэт, литературовед», дискуссии посвятили большой дате – 90-летию писателя.

Тёплые воспоминания

– Основная задача форума – осмыслить результаты исследований поэтического творчества и научной деятельности Ванеева. Альберт Егорович – литературовед, один из редакторов такого фундаментального труда как «История коми литературы» в трёх томах (1979-1981). Он являлся руководителем группы по созданию трёхтомной энциклопедии «Республика Коми» (1997-2000). Это был одарённый человек, преданный своему народу и заинтересованный в развитии культуры коми, – рассказала литературовед Татьяна Кузнецова.

На форуме говорили на двух государственных языках – русском и коми. Альберта Егоровича представили как разностороннего человека, уникального деятеля и значимую фигуру в коми литературе. Некоторые были лично знакомы с поэтом, на форуме прозвучали и тёплые воспоминания.

«Звёзды Севера»

В выступлениях был описан путь развития поэта, охарактеризована его лирика, посвящённая родному Коми краю, северному человеку. Он работал в жанрах лирического стихотворения, баллады, сонета, поэмы, стихотворного рассказа.

Разговор вёлся и о недавней публикации сборника стихов Альберта Ванеева в серии «Звёзды Севера». Его подготовка шла достаточно кропотливо, в книгу были отобраны лучшие стихотворения Альберта Егоровича и его переводы произведений русских поэтов на коми язык.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Диктант Победы» проходит не в первый раз и собирает большое количество желающих проверить знания в области истории России XX века

В этом году «Диктант Победы» в Коми собрал рекордное количество участников (подробности)