И я сказала ДА: как сыктывкарская семья решила поменять квартиру на дом

Фото: Shutterstock

Долгожданное апрельское воскресенье. В Сыктывкаре наконец-то началось какое-то подобие весны. Пора сажать петунии, чтобы выставить их летом на балкон, подумала я. Мысли прервал галдёж детей, шумно споривших, кому достанется место за столом для лепки из пластилина. Муж сопел в затылок, довинчивая шурупы в обувной шкаф, за стеной гулко подвывал соседский той-терьер. Всё, хватит. Я повернулась к супругу и выдохнула: «Да! Давай все-таки купим дом».

Судьбоносное решение

Полуденное солнце слепило в окно, и в воздухе летали пылинки. А ведь я только вчера делала уборку. Ну конечно, в этом бетонном муравейнике вечно пыль. Самым главным моим аргументом против частного дома всегда была удалённость от инфраструктуры, страх выпасть из гущи людей и событий. Но именно сейчас я поняла, что за последние годы напрочь забыла про личное пространство. И не только в масштабах города, но и в собственной квартире. Дети неумолимо росли, проявляя характер и сражаясь за место под солнцем.

- Да! Давай купим дом! - созрела я наконец. Мои махровые петунии отлично будут смотреться в высоких вазонах у крыльца. А на веранде из пластилина можно будет вылепить хоть копию Венеры Милосской в полный рост.

Лицо благоверного озарила блаженная улыбка. Андрей, выросший в деревне, уговаривал меня на «своё» последние лет семь, как только родился старший сын. Но я, городская, всё отказывалась. Правда, четыре года назад мы купили квартиру побольше — расширялись, когда появилась наша младшенькая.

Петунии прекрасно будут смотреться на крыльце собственного дома Фото: pixabay.com

Тогда мы с легкостью нашли то, что подходит нам на Домклик, — сервисе недвижимости от Сбера. Интересно, есть ли там дома?..

Да, и немало: для тех, кто тоже решился на своё уютное гнездышко без лающей соседской собачки, есть отдельная вкладка: купить дом или участок. В апреле там насчитывалось около двух тысяч объявлений. Тут и дома в самом центре города, и в пригородах, и по всей республике.

Новенький домик, русская печка

Мечты-мечтами, но опустимся с небес на землю. У нас есть накопления, и довольно неплохие. А среди объявлений есть очаровательнейший домик в Верхней Максаковке. Из бруса (уже представляю запах), и всего 15 минут до города.

- И главное — нет соседей рядом. Лес, птички поют. Чистый, ровный, ухоженный двор, - продолжает «обрабатывать» муж.

Дом из бруса в Верхней Максаковке. Источник: Домклик

Но для того, чтобы мои петунии расцвели именно тут, в нашей семейной кубышке не хватает аж шесть млн рублей. Но есть ипотека, которую можно оформить прямо на Домклик. По фото дома похоже (но это, конечно, придется уточнить), что дом продает компания-застройщик — очень уж он свеженький. Если так, тогда мы сможем взять «Семейную ипотеку» по ставке от 5,7% в Сбере. С этого года ее могут получить семьи с двумя детьми младше 18 лет. А у нас как раз такой вариант — наследники «две штуки». Даже по сумме «проходим»: верхний порог в этой программе — как раз 6 миллионов.

С учётом размера нашего будущего дома, ни много ни мало — около 250 кв. м, наши спиногрызы получат более чем достаточно пространства на каждого. Ещё и внуки поместятся. Это дорогого стоит.

Доступное жильё

С другой стороны, больше площадь — выше расходы на обслуживание. Может быть, посмотреть и другие варианты? Взять дом поменьше, возможно, даже без ипотечного кредита. Домклик позволяет сортировать и фильтровать объявления в любом порядке — и по цене, и по «наполнению». Например, поискать дома только с баней на участке. Или отсечь варианты, где туалет расположен на улице, — это точно не наша история.

Фото: Shutterstock

Есть и полезная услуга для сомневающихся — сервис сравнения более-менее похожих вариантов. Добавляешь понравившиеся объявления, а искусственный интеллект систематизирует и выстраивает ключевые характеристики каждого из них, подчеркивая самые яркие преимущества: где больше площадь, а где шире участок.

Что касается идеи обойтись без ипотеки — на Домклик есть все необходимое, чтобы приобрести недвижимость за свои средства, обойдясь не только без кредита, но часто и без риелтора. Продумано все до мелочей: есть проверка юридической истории объекта, сервис безопасных расчетов, электронная регистрация.

«В лес» или в таунхаус?

Но пока мои цветы прорастают, можно рассмотреть ещё несколько вариантов. Например, подобрать просто участок. А на нём возвести уже то жильё, которое будет соответствовать всем нашим «хотелкам».

- Вплоть до размера панорамных окон на кухне и огород на восход солнца, - вслух подумала практичная хозяйка внутри меня.

На сервисе Домклик нашли более восьмисот предложений о покупке земли.

И цены, конечно, здесь совсем другие, чем у домов, — как будто кто-то стер пару нолей: 250 тысяч, 490, 600… А ведь и ставки льготной ипотеки на строительство дома чуть ниже, чем на его покупку: в той же «Семейной» — от 5,3%. Пожалуй, есть о чем подумать. Правда, по каждому участку надо будет провести целое «расследование»: как далеко местность располагается от магазинов и аптек, поликлиник и школ, автобусных остановок, какие коммуникации, какой статус земли — не везде можно поставить капитальный дом.

Таунхаус — частный дом, но на несколько семей. Источник: Домклик, поселок Верхняя Максаковка.

О, а ещё есть вариант для тех, кто ещё не до конца решился «уйти в лес». Таунхаус — тот же частный дом, но на несколько семей. Как правило, таунхаусы уже обеспечены всеми центральными коммуникациями, находятся в черте города, имеют развитую инфраструктуру. В Сыктывкаре мы насчитали 22 таких предложения.

Правда, в соседях также могут оказаться собачники с громкими питомцами.

Апрельское солнце уходило в закат. С неба отчего-то посыпало совсем не по-весеннему — снегом. А на кухне не было ни камина, ни печки, чтобы пережить капризы погоды с комфортом. В батарею все так же лаяла соседская собака, только с другой стороны ей начал «подпевать» перфоратор… Посажу-ка я ещё и астры. Мы точно купим дом.

Читайте также:

Испытано на себе: как одно семейство в Сыктывкаре квартиру «кликало»

Ипотека или аренда: что выгоднее в вашем городе

Досрочное погашение: надо ли стремиться побыстрее закрыть ипотеку и когда это действительно выгодно

Все льготные ипотечные программы 2023: проверь, какая подходит тебе

Реклама. ПАО Сбербанк. LjN8KTFQG