«И главным всегда должен быть Человек»: жители столицы Коми празднуют День Великой Победы

Сыктывкар празднует День Победы. Труженик тыла и ребёнок войны. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Сыктывкар празднует День Великой Победы! День, в который каждый гражданин России чувствует гордость за своих дедов и прадедов, сражавшихся на боле боя в те роковые 1941-1945 годы, за бабушек и прабабушек, без выходных и впроголодь работавших в тылу, за детей войны, которые трудились наравне со взрослыми, которые всеми силами приближали победу страны над фашизмом.

Возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечная Слава». Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В 10 утра под песни военных лет в исполнении оркестра состоялось торжественное возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечная Слава» и памятнику воинам-интернационалистам «Скорбящий воин» ветеранов, воинской команды, официальных лиц и представителей религиозных конфессий.

Военный оркестр. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

На центральных улицах была усилена безопасность – выставили ограждения и организовали патрули.

В этом году акция «Бессмертный Полк» проходила в иных форматах, не сопровождалась традиционным шествием, но многие горожане принесли портреты своих героев и с гордостью демонстрировали их собравшимся. Именно из-за отмены прохода с портретами героев, колонна шествующих к центральной площади в этом году была меньше, чем обычно.

На площади главными зрителями стали ветераны боевых действий, труженики тыла и дети войны. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

На площади главными зрителями стали ветераны боевых действий, труженики тыла и дети войны.

На площади главными зрителями стали ветераны боевых действий, труженики тыла и дети войны. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Эдуард Иванович Матюшин, ветеран Великой Отечественной войны выступил с приветственной речью и рассказал, что на войне солдатам противостоять фашизму всегда помогало чувство патриотизма, беззаветная любовь к родной стороне: «И главным всегда должен быть «Человек» – его право на труд, мирную жизнь, любовь, созидание…».

На площади главными зрителями стали ветераны боевых действий, труженики тыла и дети войны. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Парад Победы под знакомые всем военные и фронтовые песни в исполнении оркестра, выстроил в строй представителей силовых структур, студентов медицинского колледжа им. И. П. Морозова, было несколько колон школьников – юнармейцев и кадетов.

Парад Победы. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Парад Победы. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Все маршем прошлись перед зрителями и вновь встали в строй. В завершении состоялся проход техники, самой первой выехала система полевой реактивной артиллерии «Катюша».

Катюша. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Развлекательно-познавательные площадки развернулись до Кировского парка столицы – демонстрировали разные виды оружия, показывали, как определить звание на погонах, развернулись различные экспозиции, детей учили делать из деревянных материалов самолёт-истребитель, проходили квесты-игры, а на концертных площадках выступали артисты – от мала до велика. И все без исключения пели патриотические песни, танцевали и прославляли Победу.

День Победы. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Мероприятия по празднованию Дня Победы продолжились и дальше. С 15:00 до 17:00 состоялась концертная программа государственных театров и концертно-зрелищных учреждений Республики Коми.