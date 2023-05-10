Пришло сообщение о минировании детсада в Сыктывкаре: появились подробности

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Недавно поступило сообщение о минировании Прогимназии №81 в Сыктывкаре. Стали известны подробности случившегося.

Как стало известно «КП-Коми» от источника, близкого к ситуации, детей одной из групп детского сада эвакуировали в парк, потом они прибыли в Педколледж, где их покормили. На данный момент дошкольники находятся в группе.

После сообщения об эвакуации родители начали забирать детей домой. В группе, в которую ходит 21 ребенок, осталось только 8 детей.

В скором времени стало известно, что эвакуация была связана с проведением внеплановой учебной тренировки по эвакуации детей в условиях угрозы террористического акта. Она прошла успешно, сообщили в администрации.

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