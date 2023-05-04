Меняем наш город вместе: в Коми за объекты благоустройства проголосовали 11 тысяч человек

Принять участие и отдать свой голос могут граждане России старше 14 лет

В Республике Коми продолжается онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

В России стартовало онлайн-голосование «Формирование комфортной городской среды». В Республике Коми также включены в конкурс десятки локаций для возможного будущего облагораживания. Как сообщает пресс-служба администрации Коми, проголосовать можно до 31 мая на сайте 11.gorodsreda.ru или на портале «Госуслуги» (не через мобильное приложение). Для этого необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги», далее в личном кабинете пользователя на главной странице в разделе «Выскажите своё мнение» оставить свой голос за понравившийся

объект.

Также проголосовать помогут волонтёры. Если у вас нет учетной записи на Госуслугах, вы можете подать голос через добровольца. Для этого способа потребуется мобильный телефон. Волонтёры будут консультировать около администраций муниципальных образований, в МФЦ, на оживленных улицах города или вблизи территорий, которые выставлены на голосование.

Принять участие и отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект могут граждане России старше 14 лет. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2024 год.

СЫКТЫВКАР – 18 территорий

Пешеходная зона вдоль Октябрьского проспекта (четная сторона) от ул. Малышева до ул. Печорской

Территория общего пользования в районе ул. Интернациональная и ул. Ленина (Яблоневая аллея)

Пешеходная зона по ул. Ленина (четная сторона) от ул. Орджоникидзе до ул. Свободы (до Свято-Стефановского Собора)

Пешеходная зона по ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Орджоникидзе до ул. Свободы (до Свято-Стефановского Собора)

Пешеходная зона по ул. Орджоникидзе (четная сторона) от ул. Карла Маркса до ул. Юхнина;

Территория общего пользования в районе МАУК «ЦДиК «Октябрь»

Пешеходная зона по ул. Петрозаводская от Октябрьского проспекта до ул. Малышева (нечетная сторона)

Городская площадка «Лучшее место», г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 21 (МАУДО

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи»)

Пешеходная зона по ул. Карла Маркса от МКД № 216 до МКД № 228

Пешеходная зона по пр. Бумажников от жилого дома № 43/15 до жилого дома №53Г

Пешеходная зона по ул. Молодежная от ул. Островского до жилого дома № 8 по ул. Молодежной

Пешеходная зона по ул. Славы (четная сторона) от автодороги Сыктывкар - Ухта до ул. Емвальская

Пешеходная зона по ул. Космонавтов (четная сторона) от пр.Бумажников до здания № 6 по ул. Космонавтов

Пешеходная зона в районе здания 27/11 по ул. Мира (остановочный комплекс поликлиника)

Общественная территория в п.г.т. Краснозатонский на прилегающей территории у памятника участников ВОВ

Общественная территория в п.г.т. Краснозатонский: площадь им. Е.В. Чепыгина, Аллея Ветеранов

Пешеходная зона по ул. Судостроительная от ул. Ломоносова до ул. Корабельная (четная и нечетная сторона)

Пешеходная зона по ул. Корабельная от ул. Судостроительная до ул. Ухтинская (четная сторона)

ВОРКУТА – 3 территории

Территория пл. Центральная по ул. Суворова

Сквер ул. Московская – ул. Горняков

Сквер по ул. Суворова в районе д. 32-34

ИНТА – 3 территории

Площадь Ленин

Участок проезда автодороги от дома № 30 по ул. Мира до здания ул. Мира, дом 24а (магазин «Зоя», аптеки)

Территория, прилегающая к магазину «Детский мир» по улице Куратова, дом 50а

УСИНСК – 3 территории

Сквер «Первостроителю»

Тропа здоровья (1 этап)

с. Усть-Уса «Парк-Победы»

УХТА – 2 территории

Благоустройство набережной Нефтяников

Благоустройство пешеходной дорожки от мемориала «Вечный огонь» вдоль реки Ухта

СОСНОГОРСК – 4 территории

Аллея Славы (1 этап)

Скульптура «Слава труду» ул. Пионерская г. Сосногорска

Семейный парк «Югыд Лун»

Сквер Железнодорожников по ул. З. Космодемьянской

ЕМВА

Территория Парка семейного отдыха (2 дизайн-проекта)

Обустройство пешеходных дорожек, зелёной зоны, установка элементов детской площадки, установка декоративных фонарей, скамеек, урн, вазонов;

Обустройство зоны детской площадки, зоны перголы с качелями, зоны отдыха, зоны спортивной площадки, зоны активных игр (геопластика), зоны проведения мероприятий,

установка скамеек урн, вазонов.

ПЕЧОРА

Территория Парка Геологов (3 дизайн-проекта):

Покрытие велодорожки резиновой крошкой, парковое освещение;

Спортивная площадка, урны, скамейки, парковое освещение;

Входные группы, парковка, качели, парковое освещение.

ЖЕШАРТ (моногород) – 2 территории

Территория за жилыми домами № 17 корп. 1, корп.2 по ул. Свердлова пгт. Жешарт (2 этап) (от ул. Мира вдоль домов № 5а по ул. Мира, № 17 корп.1, № 11, № 15 по ул. Свердлова);

Тротуар вдоль дороги ОПМЗ «По пгт. Жешарт» ул. Индустриальная (1 этап) (от ул. Молодежная до ул. Свердлова).