Хоккейная команда из Коми завоевала кубок всероссийских соревнований

Фото из группы «Ночная хоккейная лига Республика Коми» «ВКонтакте»

Представляющий Ухту «ХК им. С. Кольцова» успешно выступил в финале Всероссийского фестиваля «Ночной хоккейной лиги» - это ведущая организации России по любительскому хоккею.

В финальном этапе XII хоккейного фестиваля принимают вызов 174 коллектива из 81 региона нашей страны. Игры проходят на ледовых аренах Олимпийского парка в Сочи. В общей сложности участниками стали порядка 4 000 хоккеистов. Команды соревнуются в девяти дивизионах.

Фото из группы «Ночная хоккейная лига Республика Коми» «ВКонтакте»

«ХК им. С. Кольцова» сыграл в дивизионе «Лига Будущих Чемпионов 40+», где играют хоккеисты старше 40 лет, - здесь победитель уже определен. Северяне впервые выступили на турнире в 2021 году, тогда они заняли 19-е место из 32 команд своего дивизиона. В прошлом году наши земляки были уже девятыми. А в этом, укрепив команду интенсивными тренировками и сильными игроками, многие из которых представляют ЛУКОЙЛ-Коми, ехали в Сочи уже с настроем на победу.

На этот раз в дивизионе конкуренцию ухтинцам составили 20 команд. Стартовая игра – и уже успех. Не без интриги, но ухтинцы одолели команду «Беляницы» из Ивановской области (4:2). Еще две уверенные победы – и команда выходит в плей-офф с первого места в своей группе.

Фото из группы «Ночная хоккейная лига Республика Коми» «ВКонтакте»

В 1/4 финала наши уверенно обыграли команду «Боровичи» из Новгорода (8:3). Полуфинальная встреча с «Красными Крыльями» из Костромы потребовала больше усилий, но путевку в финал северяне себе обеспечили. За две с половиной минуты до конца матча победу «ХК им. С. Кольцова» точным броском принес Юрий Керн, имеющий за плечами многолетний опыт капитанства в сборной ЛУКОЙЛ-Коми. 3:2 – и наши в финале.

В решающем матче «Лиги Будущих Чемпионов 40+» северяне встретились с архангельским «Спартаком».

Выдержав стартовый натиск поморов, наши в первом периоде смогли реализовать один из немногих своих моментов. Счет открыл Юрий Керн.

Во втором периоде «Спартак» продолжил опасно атаковать, но нашу команду раз за разом выручал голкипер Илья Головизин. Ухтинцы же сумели воспользоваться одной из ошибок соперника: в контратаке спартаковцев огорчил Андрей Хлюстов.

Фото из группы «Ночная хоккейная лига Республика Коми» «ВКонтакте»

В третьем периоде команды вначале обменялись заброшенными шайбами. При счете 1:3 «Спартак» в попытке отыграться выпустил вместо вратаря лишнего полевого игрока, и точку в матче поставил северянин Василий Строгов точным броском в пустые ворота. Итог – 4:1 в пользу «ХК им. С. Кольцова».