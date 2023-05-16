На ярком контрасте: столица Коми стала площадкой для показа новых коллекций Театра мод

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Национальном музее Республики Коми состоялся показ детских коллекций Театра мод Сыктывкарского колледжа сервиса и связи. Он проходил в рамках работы выставки «Детская мода. 100 лет назад» из собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва.

Олицетворение красоты

Коллекции Театра мод разработаны и отшиты студентами экспериментальной лаборатории колледжа под руководством опытных преподавателей и мастеров производственного обучения. Всего было представлено пять коллекций. Гости увидели неповторимые коллекции детской одежды в современном исполнении и вдохновились модой прошлого и настоящего.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– Нашим гостям представилась уникальная возможность погрузиться в современное видение моды, которую с успехом представил нам коллектив Театра мод. В то же время особую атмосферу мероприятия создаёт контраст с выставкой, посвящённой детской моде дореволюционной России, – рассказала куратор выставки Дарья Юркина.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Открыла показ мод коллекция под названием «Радуга», смысл которой состоит в том, что в проявлении чувств человек способен видеть всё не только в чёрном цвете, но и в других более ярких и чувственных оттенках. Этот посыл был продемонстрирован на первой модели. Изначально наряд на модели был в чёрно-серой цветовой гамме. Но тут появились две девочки в разноцветных нарядах, и девушка раскрыла «радужную палитру» своей одежды.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Следующим зрители увидели «Дивный цветок». К гостям вышли модели в платьях, украшенными цветками. У каждой модели они были разного оттенка: у одной красовались алые цветы, у другой – серебристо-лиловые, а у третьей – розовые. В этой коллекции было доказано, что девушка, как и цветок, является олицетворением красоты.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Эко и этно

На очереди была коллекция «Модница», моделями выступали совсем юные участницы мероприятия. Девочки продемонстрировали, как легко и просто можно подарить вторую жизнь вещам, – жёлто-зелёные платья школьниц были «сотканы» из полиэтиленовых мусорных пакетов.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Предпоследней презентовали коллекцию современной одежды под названием «Уже существующие». На худи, толстовках, свитшотах моделей создатели нанесли принты в стиле этно – изображения северян, животных и птиц придали одежде яркий этнический стиль, который подчеркивал как красоту, так и любовь человека к родному краю.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Пятым и завершающим стал «Трикотажный комфорт». Ведущая отметила, что часть коллекции посвящена Дню матери, поэтому модели представили красочную одежду для мам и дочерей.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

После дефиле гости прошлись по выставке и посмотрели фотографии, на которых была запечатлена мода детской одежды конца XIX – начала XX века.

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