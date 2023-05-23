Квесты, песни под гитару и секреты нейросети: как прошла «Ночь музеев» в столице Коми

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Сыктывкаре прошла ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». Жители и гости столицы Коми могли посетить различные учреждения культуры, чтобы не только узнать для себя что-нибудь новое, но и весело провести время. «Комсомолка» представляет фоторепортаж.

Напомним, «Ночь музеев» является своеобразным празднованием Международного дня музеев, который отмечается 18 мая. По всей стране и миру музеи, выставочные и культурные центры присоединяются к этой акции. Для сотрудников музея и жителей это всегда большой праздник, потому что представлена богатая культурная и развлекательная программа. В 2023 году темой «Ночи музеев» стали «Истории о прекрасном».

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Нацмузей Коми

В столице Коми культурно-просветительская акция проходила в Национальном музее Коми, Национальная галерея и Центр культурных инициатив «Югор». В первом учреждении культуры мероприятия развернулись сразу в пяти отделах, у гостей была отличная возможность поучаствовать в разнообразных программах по тематике «Вселенная».

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Одно из самых ярких мероприятий музея был городской квест «Биармия», в котором ребята отгадывали загадки и творили подделки по мотивам коми культуры и традиций.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Старт квеста начинался в отделе истории, где модератор объяснял правила игры и готовил участников к испытаниям. Участники выбирали из корзины один из трёх предметов – палку, шишку или камень. Это помогло разделиться на группы, которые отдельно стали ходить по зданиям музея и выполнять задания.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Также участники акции смогли пополнить свои знания об археологии Республики Коми, влиянии продуктов и вредных веществ на организм человека, пользе защитного вооружения в Раннем Средневековье и т. д.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Гостям были предложены постоянные и однодневные экскурсии, игры, викторины о флоре и фауне, мастер-классы по созданию кукол из бумаги, пасов и памятных визиток, а также изготовлению панно в различных техниках росписи, литературные и музыкальные мероприятия, экоигры, показ диафильмов, настольные игры, уличные игры советских времён и многое другое.

Нацгалерея Коми

Праздничная программа Национальной галереи включала в себя квесты, тренинги, выставки и многое другое. Также в учреждении проводился показ детских коллекций Театра мод сыктывкарского колледжа сервиса и связи.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Гостей впечатлили выступления приглашённых творческих коллективов и певцов. Они могли послушать студенческие музыкальные номера и литературные произведения клуба любителей авторской песни «Причал» СыктГУ им. Питирима Сорокина, многоголосье Усть-Цилемской горки у общественного движения «Русь Печорская», жизненные философствования Сергея Смирнова и многое другое.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– Концертная программа, которая по традиции проходила на двух площадках в Саду скульптуры и в зале Зарубежного искусства XVII - начала XX веков, максимально поддерживала тему нашей акции – «Истории о прекрасном». Выступления были разные и на любой вкус. Мы специально подобрали группы и артистов так, чтобы каждый посетитель смог найти для себя что-то интересное и прекрасное, – отметили сотрудники галереи.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Центр культурных инициатив «Югор»

Несколько площадок функционировало в «Югоре». В зефирном зале можно было сделать коллаж из журнальных нарезок или научиться писать особо красивым почерком. Некоторые гости устраивали битву роботов, управляя с помощью джойстика на смартфоне. В серебряном зале желающие писали портреты на графическом планшете, участвовали в розыгрыше различных призов или прогуливались по выставке Колледжа искусств «Просмотр».

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– Посетители, с которыми мы успели поговорить в течение «Ночи музеев», и гости, которые делились впечатлениями на следующий день, очень тепло отзывались о празднике. Им понравились мастер-классы, колорит которых внесли студенты и преподаватели Колледжа искусств, концертные номера, лекция по нейросетям оказалась для них полезна. Гости оценили рисование на мольбертах, уличный перфоманс и в целом уютную праздничную атмосферу, – поделились в «Югоре».

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Лекция «Погружение в будущее», где подробно рассказали, как работают нейросети и какие они бывают, вызвала искренний интерес у гостей. Зрителям еще дали возможность попробовать самим создать нейрошедевры, что получилось довольно интересно и забавно. При этом лектор подчеркнул, что какой бы продвинутой не была нейросеть, она никогда не заменит живого человека, как и другие технологии.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Завершил акцию концерт кавер-группы «Два Алексея и Ольга». Они исполнили известные многим песни Виктора Цоя, «Воскресения» «Сплина» и других известных исполнителей и коллективов.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

«Ночь музеев» подарила жителям и гостям Сыктывкара множество ярких впечатлений. Благодаря мероприятиям музея, галереи и «Югора» они смогли отлично провести свой день. Им удалось побыть искателями приключений, художниками и просто счастливыми людьми.

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