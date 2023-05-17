Юные таланты Коми представили свои видеоролики на конкурсе «Читать сердцем»

Айрат Вильсурович Ишмурзин, генеральный директор компании «Газпром переработка». Фото: предоставлено организатором конкурса.

В литературном конкурсе «Читать сердцем» приняли участие жители 170 городов, деревень, станиц со всех концов России, а также из Беларуси. За 25 дней участники подали на конкурс 842 заявки, в их числе чтецы из разных городов Республики Коми.

Проект был реализован компанией «Газпром переработка» при координационной и финансовой поддержке объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром переработка профсоюз» и проходил среди сотрудников дочерних обществ ПАО «Газпром», а также членов их семей.

Конкурсанты представили на суд жюри видеоролики, в которых они читали любимые произведения на военно-патриотическую тему. Соревнования проходили в шести номинациях: «Проза. Работники», «Поэзия. Работники», «Семейное чтение», «Коллективное чтение», «Проза. Дети» и «Поэзия. Дети».

- Каждый год в мае мы вспоминаем тяжелые годы войны, чтим память павших и славим тех, кто еще с нами. Участники конкурса читали произведения о страшных событиях того времени, о людях которые жили, сражались на фронте и трудились в тылу, создавали наше будущее. Каждый участник нашего проекта действительно читал сердцем, каждый в свое исполнение вложил душу. И это не может никого оставить равнодушным, - отметил Генеральный директор компании «Газпром переработка» Айрат Вильсурович Ишмурзин.

Взрослые и дети хорошо подготовились к конкурсу. Они прислали множество индивидуальных и коллективных работ. А номинацией-рекордсменом по количеству заявок стала «Поэзия. Дети». Детских работ в этой категории было 463.

По количеству присланных заявок были выбраны самые читающие компании – «Газпром переработка», «Газпром энергохолдинг» и «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Они получили титулы Золотого, Серебряного и Бронзового амбассадоров.

- Проект действительно очень важен и востребован именно сейчас. Он заставил вспомнить о значимости слова, культуры русского языка. И нам кажется, что это послужит весомым вкладом в поддержку жанра художественного чтения. Очень правильно и своевременно было провести конкурс именно накануне Дня Победы, - отметил заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию «Газпром энергохолдинг» Сергей Павлович Варзаев.

Для оценки работ к участию в проекте были приглашены известные деятели культуры и искусства. Среди них: писатель-фантаст Дмитрий Емец, режиссер Илья Михайлов-Соболевский, актеры Андрей Филиппак и Константин Соловьев, актриса Ольга Митрофанова, режиссер-документалист Роман Померанцев и многие другие.

Жители республики Коми также приняли активное участие в конкурсе. В номинации «Поэзия. Дети» первое место заняла Анна Жура из Ухты, ее отец Артем Николаевич Жура работает в компании «Газпром трансгаз Ухта». Для видеоролика она взяла поэму «Февральский дневник» Ольги Берггольц.

- Хочу поблагодарить организаторов конкурса «Читать сердцем» за возможность познакомить большую аудиторию с такой важной темой, как Великая Отечественная война в художественных произведениях. А еще хочу сказать большое спасибо нашим ветеранам за то, что они подарили нам жизнь, - поделилась победительница конкурса Анна Жура.

В номинации «Проза. Дети» второе место завоевала Екатерина Румянцева. Она также из Ухты. Участница подготовила работу «Девочка из города» Любови Воронковой.

Елена Думбурович и Дмитрий Городничев, номинация «Семейное чтение», третье место. Фото: предоставлено организатором конкурса.

Еще одной массовой номинацией стала категория «Семейное чтение». В ней было подано 56 заявок. Третье место в этой номинации заняли Дмитрий Городничев и Елена Васильевна Думбурович из Сосногорска. Оба они работники Сосногорского газоперерабатывающего завода, филиала компании «Газпром переработка». Дмитрий работает на заводе сейчас, а его мама уже вышла на пенсию и переехала в Ярославль – город военной славы. Они представили стихи Юлии Друниной - «О, Россия» и «Солдатские Будни».

Церемония награждения победителей состоялась 5 мая в режиме онлайн трансляции, с которой можно познакомиться в социальной сети ВКонтакте. Она собрала более 3 000 зрителей. Участники, занявшие призовые места, получили ценные призы.

Награды литературного конкурса «Читать сердцем». Фото: предоставлено организатором конкурса.

Организаторы поздравляют и благодарят каждого, кто принял участие в конкурсе. Ознакомиться с полным списком победителей конкурса и их работами можно на сайте читатьсердцем.рф в разделе «Победители — 2023».