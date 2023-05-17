«Уралочка»: сыктывкарскую совушку, пострадавшую от нападения ворон, отправили на лечение в Московскую область

Уралочка скоро окажется в надежных руках. Фото: Помощь птицам | Коми.

В Сыктывкаре длиннохвостая неясыть, очаровательное краснокнижное создание, пострадавшее на днях от нападения ворон, отправилась на лечение в Московскую область в ветеринарную клинику «Аргос». Подробности трогательной истории расскажет «КП-Коми».

Информацию о бедной затравленной совушке опубликовали сыктывкарские эковолонтёры в группе «Помощь птицам | Коми». Оказалось, что длиннохвостую неясыть нашли в тяжёлом состоянии – у птицы было сломано крыло, птаха получила черепно-мозговую травму, мало того, врачи обнаружили бактериальную инфекцию по результатам анализов.

До чего очаровательная совушка! Фото: Помощь птицам | Коми.

– Улетая от ворон, сова врезалась сначала в первый дом, а затем при виде машины врезалась во второй дом, – рассказывают волонтёры.

Увы, в Сыктывкаре нет специалистов, специализирующихся на подобных травмах и болячках пернатых. Поэтому было решено отправить краснокнижную сову в специализированный центр по уходу за птицами с большим вольером для разлёта во время реабилитации. Как сообщили в Роспотребнадзоре, на призыв о помощи откликнулась ветклиника «Аргос» в Одинцовском районе Московской области.

Сегодня птичку, которой дали нежное имя Уралочка, доставят в медицинское учреждение, где ею займутся профессионалы, а именно птичий врач Катерина Шевченко, которая профильно занимается уральскими неясытями. Здоровья совушке!

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