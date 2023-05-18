«Мощная энергетика»: своё восприятие мифов и легенд представили юные жители Коми

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В выставочном зале администрации города Сыктывкара прошло открытие выставки победителей, лауреатов и участников онлайн-проекта «Рождение северного мифа». В экспозиции представлены творческие работы школьников по мотивам мифов, истории и легенд Севера.

Два формата

– Наша выставка является итогом онлайн-проекта «Рождение северного мифа», который реализуется в двух форматах. Первый – виртуальный. Он представлен на сайте проекта с апреля 2023 года. Сегодня мы презентовали реальное выставочное пространство и экспозицию творческих работ участников проекта. Выход из виртуального пространства – очень значимо для всех: зритель, не участвовавший в проекте, через выставку сможет познакомиться с творчеством детей и подростков нашей республики, – отметила руководитель проекта, преподаватель школы-студии «Радужка» Наталья Торлопова.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Также Наталья подчеркнула, что «когда мы напрямую выходим к людям и демонстрируем оригинальные творческие работы ребят, то зритель, в том числе и родители участников, получают мощную энергетику от детского творчества».

Новое знание

Для онлайн-конкурса «Рождение северного мифа» участники могли изучить и освоить художественные методы, техники и формы иллюстрирования. Чтобы создать изображение (иллюстрацию текста), визуально надо представить многообразие Севера через разнообразные мифологические образы. А для этого необходимо было погрузиться в культуру своего района или населённого пункта, в котором проживает участник. С основами художественного сочинения можно было познакомиться при прохождении веб-квеста, погружаясь в новое знание, узнавая новые художественные термины и через систему упражнений совершенствуя свои творческие навыки.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Целью конкурса и самого проекта является приобщение детей и молодёжи к изучению современной культуры регионального изобразительного искусства.

Преодолели все трудности

Со словами благодарности на открытии выступили директор республиканского Колледжа искусств Степан Кубик, член Союза художников России Юрий Лисовский, заведующая художественного отделения Гимназии искусств Ирина Витязева, педагог дополнительного образования Центра «Вдохновение» Валентина Овчинникова, редактор детского журнала «Радуга» Нина Новикова и другие. Все выступающие отметили, что они счастливы внесённым вкладом в обучение победителей проекта и рады, что смогли раскрыть их творческие способности. А ребята, участники проекта, вместе со своими руководителями смогли преодолеть все трудности в прохождении художественного учебно-творческого марафона проекта.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

За свои творческие достижения и участие в очной выставке участники и их педагоги получили дипломы и благодарности от организаторов, небольшие презенты от членов жюри: полезные пособия, художественные каталоги и билеты на отчетный концерт Колледжа искусств РК.

После официальной части мероприятия гости могли пройтись по выставке и полюбоваться красочными образами и пейзажами Севера.

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