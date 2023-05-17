Волонтёры столицы Коми организовали городской праздник для подопечных собачьего приюта «Друг»

Маленькие подопечные приюта остро нуждаются в помощи неравнодушных жителей Коми. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В сыктывкарском центре досуга и кино «Октябрь» в минувшие выходные прошёл благотворительный праздник «Для Друга», организованный в помощь столичному приюту для собак.

На праздник «Для Друга» гости приходили целыми семьями, чтобы помочь бездомным животным, – кто-то приносил необходимую еду и тёплые одеяла для будок, кто-то пополнял копилку с пожертвованиями.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– Наш приют существует уже 16 лет. За это время мы помогли огромному количеству бесхозных собак и до сих пор продолжаем это делать. Например, взяли под опеку хаски, который жил в невыносимых условиях. В основном, в приют попадают домашние собаки, которых бросили нерадивые хозяева. Очень часто люди сами сдают в приют питомцев, особенно старых, – рассказала один из организаторов благотворительности и волонтер приюта «Друг» Ольга Беляева.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Мероприятие проводилось на двух этажах здания учреждения. На первом работала ярмарка, где посетители могли купить различные сувениры и закуски из сухофруктов или пастилы. Здесь же разместили фотозону, где каждый желающий мог запечатлеться в дружной собачей компании.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

На втором этаже для детишек организаторы приготовили зону с аквагримом, в считанные минуты из малышей получались очаровательные «зверушки». На мастер-классах участники мероприятия научились моделировать собачек из надувных шаров в технике твистинг, а также изготавливать и раскрашивать деревянные значки и магниты.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Через какое-то время для детей и их родителей состоялось шоу мыльных пузырей: из переливчатых шариков создавались причёски и ушки, из них оформлялись гигантские «воротца», делались «сферы» для участников, пузыри даже поджигались!

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Позже начался благотворительный концерт, на котором выступили ведущие артисты Театра оперы и балета Надежда Баталова, Галина Петрова, Елена Лодыгина и другие. Также участие в концерте приняли детские творческие коллективы. Среди них – студия-мастерская «Успех» и студия классического балета.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

На сцене с песней «Монолог» выступила также волонтёр приюта Ольга Беляева. Кроме музыкальных номеров, праздник увенчался лотереей, во время которой многие гости не остались без призов и подарков.

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