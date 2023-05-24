«Господь ладошку на голову положил»: сыктывкарка Людмила Клёус покоряет своим творчеством и взрослых, и малышей

Людмила Клёус сама создаёт невероятные изделия и учит других своему мастерству. Фото: из личного архива героя публикации

Женщина во все времена является чистым творческим началом, созидательной энергией она излучает гармонию, красоту и дарит вдохновение на новые свершения. И некоторые даже в солидном возрасте способны распространять любовь и добро во имя воспитания у окружающих лучших качеств, интереса к прекрасному и светлому. С такой представительницей прекрасного пола – автором стихов для детей, мастером по резьбе на яичной скорлупе, преподавателем и автором более ста мастер-классов по работе с различными материалами Людмилой Клёус – хотим познакомить вас.

Обычная необычная семья

Людмила Клёус родилась в очень интересной семье 6 мая 1956 года. Родители хоть совсем не люди искусства, но были наделены весьма необычными качествами.

– Моя мама Роза Евгеньевна работала машинисткой в редакции «Красное знамя», а отца Льва Ильича все знали, как хорошего специалиста по двигателям машины «Москвич», к нему за помощью постоянно шли автовладельцы. Люди аккуратные и требовательные к себе и окружающим, они всё детство прививали мне и моим братьям эти полезные качества, – знакомит нас со своей семьёй Людмила Львовна.

Маленькая Люда со своим папой. Фото: из личного архива героя публикации

Мама нашей героини – воспитанница детского дома, всегда стремилась сделать всё хорошо. А работа на печатной машинке в редакции газеты и вовсе не предполагала опечаток и помарок, ведь в этой профессии ценились только самые внимательные и собранные. «Сначала научись делать всё аккуратно, а потом быстро»: наставления мамынавсегда запомнились маленькой Люде.

– Мама моего папы Мария Андреевна Жеребцова – первая телефонная барышня Усть-Сысольска. Именно благодаря ей наши жители Коми разговаривали «по проводам» через расстояния. В музее даже хранится её фотография, – гордится своей семьёй собеседница.

Второй ряд снизу, вторая слева в атласном платье - Мария Жеребцова. Вправо через одного человека - первый дипломированный инженер в Усть-Сысольске, впоследствии начальник телефонной станции Деомид Прокопьевич Ветошки. Фото: из личного архива героя публика

Людмила, сколько себя помнит, всё время что-то мастерила, рисовала, шила. Повзрослела, вышла замуж. Работая на различных должностях – и рабочим на производстве, и кабинетным работником, никогда не заглушала свои творческие амбиции. Муж поддерживал во всех начинаниях.

– Мой муж очень трепетно относился к моему хобби – создавать своими руками прекрасное. Когда я творила в мастерской, готовила что-то к выставке или конкурсу, он брал на себя все домашние хлопоты, не давая мне отвлекаться даже на готовку, еду он регулярно приносил мне прямо на рабочий стол. Его помощь и забота неоценима, – рассказывает Людмила Львовна.

Главная страсть Людмилы Клёус со второго класса - рыбалка. Фото: из личного архива героя публикации

А ещё Людмила Клёус очень любит рыбалку, может сидеть на берегу полдня одна и думать о своём. Уединение с природой помогает ей отойти от домашних хлопот и расслабиться. В детстве она ходила на рыбалку со своими любимыми братьями, а сейчас их уже нет с нами.

Богом поцелованная

Ленты, шарики, полубисины, резьба - как это всё смогла оформить Людмила Львовна на яичной скорлупе? Фото: из личного архива героя публикации

Людмила Львовна больше десяти лет занимается резьбой по яичной скорлупе гусиных и куриных яиц. Хрупкие изделия мастер украшает лентами, нитками мулине, полубусинами. Это весьма кропотливая работа, которая занимает от пары часов до нескольких дней, при этом доставляет сыктывкарке немыслимое удовольствие.

Кропотливая работа мастера, часы, а то и несколько дней творчества, и на свет появляется вот такая красота! Фото: из личного архива героя публикации

–Когда-то мама мне сказала, что я родилась в Пасху. Я подумала, что в силу своего возраста она что-то путает, но, когда у меня появился компьютер, я решила проверить – так ли это. Оказалось, что я действительно родилась в этот светлый день. Не поэтому ли, увидев интернете резную скорлупу, я так увлеклась этим видом творчества? И первое же яйцо, которое я вырезала, получилось у меня с первого раза! Это меня очень вдохновило и затянуло. Как говорят мои друзья-подруги, Господь ладонь мне на голову положил, – говорит мастерица.

Мотивы Восточной Азии набирают с каждым годом всё большую популярность, вот и на хрупких работах Людмилы красуются иероглифы... Фото: из личного архива героя публикации

Но преуспела Людмила не только в создании хрупких шедевров. Сама она вышивает крестиком, делает работы из природных материалов, а несколько лет назад даже освоила современное направление «Стрит-арт». В её коллекции достижений – авторские онлайн-курсы на платформе «Страна мастеров», где она делится секретами создания шедевров.

Людмила Клёус проводит мастер-класс в частной школе в Москве. Фото: из личного архива героя публикации

– Моими курсами пользуются педагоги, специалисты допобразования и все те, кто стремится к творчеству. Я, как когда-то меня мама, учу своих учеников в первую очередь аккуратности, делая на этом особый акцент. Я хочу, чтобы все у всех получалось красиво, – отмечает Людмила Клёус.

Добрые строчки

Когда у нашей героини появился внук Данилка, близкие обнаружили у бабушки ещё один талант – поэтический. Лёгкие стихотворения для деток буквально рождались на лету.

– Как-то пришли с Данюшкой в детскую поликлинику на физиопроцедуры и я увидела там резинового кузнечика со свистулькой. Он был такой очаровательный – огромные добрые глаза, тоненькие ножки и большущие кроссовки, острые коленки торчали выше головы. Он так поразил меня, что вмиг родились строчки. Никого в кабинете не было, попросить бумагу и ручку не у кого, поэтому я схватила какой-то огрызочек бумажки и карандаш со стола медсестры и записала это четверостишие. Конечно, я потом извинилась за своеволие, но стишок не затерялся среди других рифм, которые в то время очень активничали в моей голове. И как я удивилась, когда мои стишки стали разлетаться среди знакомых и их знакомых! И не только по России, но и из других стран звонили и говорили: «Люда, мы читаем твои стихи детям и внукам, они замечательные», – радуется приятным отзывам поэт.

Автор сборника стишков для детей оставляет добрые пожелания своему маленькому читателю. Фото: из личного архива героя публикации

Но на этом сюрпризы не закончились. Однажды заведующая детским садом №104 Ольга Альбертовна Сабинская пригласила нашу героиню на встречу с ребятами. О, чудо! Представление малышни развернулось в её честь!

Дошколята создали галерею рисунков по стихотворениям Людмилы Клёус. Фото: из личного архива героя публикации

– Ребятишки по очереди читали наизусть мои стихи! Только один начинает читать, как другие тут же подхватывают – они выучили не только свои, но и у товарищей запомнили. Стихи хором я слышала впервые. По моим стихам детки нарисовали рисунки и оформили ими целый стенд и с гордостью демонстрировали мне своё творчество. А воспитательница Лариса Леонидовна Рубан сверстала по моим стихам книжку и распечатала на принтере. Когда мне её вручили, я растрогалась до слёз – это очень ценный подарок от моих читателей, – с чувством говорит собеседница.

Замечательная книжка в подарок от главных читателей. Фото: из личного архива героя публикации

Тонкую и ювелирную работу Людмилы по резьбе по скорлупе в своё время на персональных выставках оценили жители Воркуты, Санкт-Петербурга и Москвы. Людмила представляла своё уникальное творчество даже в Финляндии, Белоруссии, Китае и Австрии. В Коми наша героиня стала лауреатом республиканской выставки Мастер года в 2014 году. А ещё она член Международной гильдии мастеров г. Санкт-Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Самому не побеждать – хорошим тренером не быть»: мастер по боевым искусствам 66-летний Владимир Оплеснин приносит Коми золотые медали

Владимиру Пантелеймоновичу 66 лет, он тренирует спортсменов, участвует во всероссийских и международных соревнованиях и приносит Коми золотые медали (подробности)