С любовью к Отечеству: художник Владимир Осипов презентовал в столице Коми весёлые нравоучительные лубочные картинки

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Национальной библиотеке Коми открылась выставка художника Владимира Осипова «Живой воды родник», приуроченная к Дням славянской письменности и культуры. В ярких картинах художник стремился привлечь внимание к глубинным ценностям русского языка и народа, а также к самой сути русской души.

Народное слово

Основой для создания выставки послужило издание 1879 года Владимира Даля «Пословицы русского народа». В экспозицию вошли десять живописных произведений, выполненных автором в 2022-2023 году.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– Я занимаюсь этой серией около двух лет. Сколько сделано эскизов, вариантов и переделок готовых работ, даже не берусь сказать. Мне нужно было найти простую яркую форму, которая соответствует пословицам – этим образцам краткости и точности народного слова, – рассказал автор картин.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Как рассказали в библиотеке, стилистическая основа холстов – иконопись, народная роспись, резьба. Также автор использует традиционную для культуры России форму лубка, нравоучительную, весёлую народную картинку с поэтической образностью содержания.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Этот изобразительный приём позволяет пробудить нравственные чувства, гордость за мужество народа, любовь к Отечеству.

Учат мудрости

Владимир Борисович поделился с «КП-Коми» воспоминаниями о начале своего творческого пути. Всё началось, когда воспитательница в детском саду похвалила рисунок мальчика, и это искренняя похвала определила его судьбу.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

С этого момента Владимир Осипов всё свободное время посвятил краскам и карандашам. Мастер окончил художественную школу, училище и институт. На этом длинном и непростом пути происходило его становление как художника-профессионала.

Художник Владимир Осипов. Фото: НБРК.

На выставке, где представлены картины Владимира Осипова, можно не только полюбоваться яркими изображениями, но и задуматься над глубоким смыслом пословиц, которые учат человека мудрости.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В работах художника гости выставки могли оценить красочность и образность старинных русских пословиц и поговорок – найти для себя иногда двойной, а то и тройной смысл!

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Посещение выставки работ Владимира Осипов, несомненно, станет ярким и запоминающимся событием в жизни каждого жителя и гостя столицы Коми.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Экспозиция будет работать до 23 июня в фойе второго этажа библиотеки для всех желающих.

Справка КП

Владимир Борисович Осипов – художник-график. С 1982 года – участник зональных и республиканских художественных выставок. Член Союза художников России. Заслуженный работник Республики Коми (2006). Родился 8 января 1952 года в Ленинграде. Закончил Ленинградское художественное училище им. В. А. Серова (1967-1971). В 1971 по распределению приехал в Сыктывкар.

Работал в Республиканском Доме народного творчества, в Комитете по телевидению и радиовещанию, в издательстве Коми обкома КПСС, редакции газеты «Красное Знамя», в Коми книжном издательстве, в редакции сатирического журнала «Чушканзi» (Оса), в издательстве «Азбука-классика». Преподавал в Сыктывкарском государственном университете. Проиллюстрировал более 400 книг. Произведения Владимира Осипова входят в собрание Национальной галереи Республики Коми и частные коллекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре открылась выставка победителей, лауреатов и участников онлайн-проекта «Рождение северного мифа»

В экспозиции представлены творческие работы школьников по мотивам мифов, истории и легенд Севера (подробности)