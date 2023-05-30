Мировые скидки – проезд на 23% дешевле!

В Республике Коми пассажирам четвертый месяц предоставляют скидку, которая позволяет прокатиться в автобусе выгоднее, – даёт возможность купить билет на семь рублей дешевле. Скидку предоставляет платежная система «Мир». «КП-Коми» расскажет о реальной экономии и условиях, чтобы получить выгоду.

Популярная система – популярная экономия

Проезд со скидкой в размере семи рублей стал возможен в регионе в начале весны. Жители быстро посчитали выгоду и активно стали пользоваться предложением. Ведь чтобы проехать на автобусе выгодней обычного, нужно соблюсти всего два правила: иметь смартфон на базе операционной системы Android и действующую карту национальной платежной системы, которая жителями региона используется ежедневно не первый год.

Национальная платежная система появилась в России в 2014-м году. За эти годы было выпущено свыше 204 миллионов карт, примерно миллион из этого перечня зарегистрировали в Коми. Даже по примерным подсчётам несложно понять – с системой оплаты познакомилась едва ли не каждая семья. За последние девять лет многие успели завести не по одной такой карте в разных банках. А это значит лишь одно – десятки тысяч жителей Коми с легкостью получили и возможность экономить на проезде.

Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова отметила, что общественный транспорт входит у жителей Коми в топ-5 самых популярных категорий оплат картами национальной платежной системы.

Это реально работает!

Скидку на проезд в автобусе можно получить до конца июня. Пассажир просто оплачивает поездку картой национальной платежной системы, загруженной в смартфон – при этом абсолютно любого банка. Всё гениальное просто: прикладываем телефон с картой к валидатору – и со счёта автоматически, без дополнительных действий с вашей стороны или стороны кондуктора, списывается плата за проезд, но на семь рублей меньше. Главное, чтобы на руках был не «пластик», а его цифровая версия, загруженная в смартфон.

Саму карту с собой носить необязательно и при оплате в автобусе предоставлять не нужно – её необходимо предварительно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платёжных сервисов. Это может быть, например, Mir Pay или Samsung Pay. При этом мобильный телефон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC). Но с этим проблем не будет – такой функционал есть едва ли не у каждого умного мобильника.

Если вы ждали знака, чтобы установить приложение, которое и после облегчит вам обслуживание в тех же магазинах, то это он. И время после можно сэкономить. А главное – деньги. Только за первые 2 месяца проведения программы, жители Коми совокупно сэкономили почти 3,5 млн рублей на проезд в автобусе.

Если вдруг процесс подключения карты к мобильным сервисам вызовет у вас сложности, вам всегда помогут решить эту проблему в банке.

Сколько экономии впереди?

Итак, проезд в автобусах Сыктывкара сейчас стоит 30 рублей. При использовании карты со смартфона экономим 23%. Без лишних усилий проезд ещё целый месяц для вас будет 23 рубля. Допустим, вы шустрая пенсионерка, бережно взращивающая корнеплоды на приусадебном участке. С 1 по 30 июня вы дважды в день садитесь на автобус: утром едете в сторону грядочек, вечером возвращаетесь в квартиру, чтобы посмотреть любимый сериал. Без выходных и праздников – сорняки-то растут ежедневно. Так, без усилий всего за 1 месяц вы сэкономите почти 500 рублей на проезде. И в итоге ещё неделю сможете кататься на автобусе в сторону любимого участка, считай, бесплатно – на сэкономленные деньги. Главное не забыть про приложение с виртуальной картой. Такими приложениями, к слову, за последние два месяца в общественном транспорте Коми стали пользоваться в два раза чаще.

Самое интересное, что предложение распространяется не только на городской и пригородный общественный транспорт. Жители и гости региона уже три месяца экономят во всех автобусах республики – в любых направлениях каждого из 20 муниципалитетов. В том числе на межмуниципальных маршрутах: и в соседний район выгодно можно съездить, и в соседнее село – хоть на дискотеку, хоть к терапевту. Главное, чтобы перевозчик был официальным. Перечень маршрутов, участвующих в акции, указан на официальном сайте данной платежной системы.

– Мы рады вновь начать сотрудничество с платёжной системой «Мир». В 2019 году подобная акция показала отличные результаты. Сейчас размер скидки увеличен, и мы рассчитываем, что для многих жителей Коми это станет дополнительным стимулом начать пользоваться общественным транспортом, – сказал врио генерального директора АО «Комиавтотранс» Дмитрий Чепурнов.