Барабанный концерт, погружение в образы и знакомство с писателями: «Библионочь-2023» в Сыктывкаре собрала сотни поклонников

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В минувшие выходные во многих городах России прошла двенадцатая по счету ежегодная акция «Библионочь». В их числе оказался и Сыктывкар. Праздничная программа, посвященная теме «Читаем вместе», привлекла немалое количество людей. Акция проходила сразу в нескольких библиотеках города. Среди них и Национальная библиотека Коми, Молодежная библиотека региона, а также Национальная детская библиотека Коми имени С. Я. Маршака. В первых двух на «Библионочь» можно было попасть 26 мая с 6 часов вечера. В последней же – 27 мая, начиная с 12 часов дня.

Нацбиблиотека Коми

— Библионочь — самое ожидаемое событие года. В этот день мы открываем двери в непривычное время, чтобы подарить посетителям незабываемые впечатления. Мы стараемся подготовить необычную программу, чтобы показать библиотеку с новой стороны, как культурно-образовательный центр, привлечь новых читателей, открыть для них новые формы отдыха и досуга, — подчеркнули сотрудники отдела маркетинга Национальной библиотеки Коми.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Нацбиблиотека подготовила для гостей немало заданий и развлечений. На арт-лекции «Просвещаемся с Малевичем» посетители рисовали разноцветные и яркие цветы в определенной цветовой гамме. Получалось это очень красиво и необычно.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Также гости участвовали в различных квестах и викторинах. В «Химичим с Менделеевым» они отгадывали загадки и искали названия элементов, связанные с темой данного мероприятия. Квест «Стань библиотекарем как Казанова» позволил участникам почувствовать себя, как работник библиотекаря, выполняя его обязанности по инструкциям. А в заданиях по истории книги «Карамзину и не снилось!» искали ответы по творчеству этого писателя.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Необычного прошла викторина «Учим язык по Станиславскому». Ребята отвечали на вопросы по известным фильмам, актерам и мелодиям. Интересно, что в этом задании нужно было не просто знать ответ, но и записать его на английском. Так что организаторы могли проверить не только правильные названия, но и знания в иностранном языке.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Посетителей привлекали к участию в театральных постановках, где тоже говорили на английском. К примеру, во время сказки «Репка». Это выглядело увлекательно и забавно, учитывая, что каждое появления героя сопровождалось песнями.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Национальной библиотеке проводились еще много различных игр и мастер-классов. Причем они проходили не только в здании. На заднем дворе библиотеки организаторы устроили «Неквартирник у Ленинки». Желающие могли послушать каверы и музыку из любимых песен, которые приглашенные группы исполняли на разных инструментах, в том числе даже чисто на барабанах.

Молодежка Коми

Молодежная библиотека развернула в этом году свои площадки в ТРЦ «Парма». Решение проводить свои мероприятия здесь один из организаторов объяснил следующим образом:

– Мы поняли, что нам нужно открывать для себя новые места и людей. Поэтому выход на территорию «Пармы», которая каждый день собирает огромное количество молодежи с разными интересами, стал очевидным решением. Особенно с таким знаковым мероприятием, как «Библионочь». И по моим внутренним ощущениям все прошло более чем отлично – многим участникам понравились литературные площадки, и они смогли развлечься и познакомиться с единомышленниками.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

На втором этаже здания посетители могли сыграть с в викторину «Книжный дока», состоящую из трех частей. В первой, что называется «Облако слов», участники собирали из перемешанных слов названия литературных произведений русских и зарубежных писателей. В другой «Привет, Медведка» нужно было отгадать книгу по описанию с известными героями-медведями. Третья игра была предназначена на сопоставление русских поговорок с пословицами других стран.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Еще у гостей была возможность героями классических произведениях литературы. Чтобы понять, кого именно должен сыграть участник, он должен был вытянуть бумажку с указанием автора и названия книги, а также страницы, с которой начнется действие. Затем он надевает на себя шляпу и накидку в стиле 18-19 века. Так, подготовив себя к роли, начиналось представление по произведениям Рэя Брэдбери, Александра Островского или Александра Пушкина. Кстати, позже можно было сфотографироваться в костюмах у специально оборудованной фотозоны.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Кроме того, посетители могли сыграть в различные настольные игры. Это были и карты, и Дженга (в этой игре нужно собрать башню из деревянных брусков, не уронив ее) и многое другое. В основном в них играли молодые ребята.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В магазине «Буквоед» желающие могли почитать книги и обсудить их, а также познакомиться с поэтессой Марией Игониной и ее лирическими произведениями. Ее стихи оказались для многих интересными и познавательными.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Нацгалерея Коми

Национальная галерея тоже приняла участие в библионочи. Она провела мастер-класс по созданию тауматропа. Это старинная игрушка, основанная на оптической иллюзии. Чтобы ее сделать, нужно нарисовать с одной стороны вазу, а с другой, в перевернутом виде – цветы. Потом, после раскрашивания и укрепления нитями с двух сторон, игрушку можно быстро повертеть и увидеть полноценную картинку.

На одном мастер-классе галерея не остановилась: благодаря очкам виртуальной реальности любой желающий мог побывать на экскурсии по выставке «Коми: Человек. Ландшафт. Миф», не выходя из торгового центра.

Мастерская библиотеки «Гвоздильня-Lab» тоже подарила возможность сделать сувениры своими руками. Ребята изготавливали значки с любимым писателем или магниты из натурального дерева.

На третьем этаже прокачивали мозги в «Литературном фастфуде». Как и в других подобных квизах участники отвечали на вопросы по литературной тематике. Например, в раунде «Главный герой» они должны были узнать имя вечно молодого и красивого человека, который таит в своей сущности различные грехи людей. Многих не затруднило найти ответ сразу.

Маршаковка

Детская библиотека немного отличилась от своих «коллег». Она не только провела акцию на следующий день, но и традиционное название у нее было другое – «Библиосумерки». Ее программа была посвящена творчеству российского писателя Владислава Крапивина.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Посетители участвовали в интерактивных играх и викторинах, где отгадывали слова по буквам из семафорной азбуки – системе связи с помощью флажков, соединяли героев с их книгами, проверяли свою память и логику и т. д.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Дети и их родители смогли посмотреть озвученный диафильм по автобиографической повести Крапивина «Тень Каравеллы». В ней рассказывалось о детстве в военные и послевоенные годы, когда у главного героя зарождалась любовь к морскому делу.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Не обошлась библиотека и без музыкальной части. Ребята послушали душевные песни, которые сыграли для них под гитару. Помимо этого, посетители ходили на различные мастер-классы и книжные выставки.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– 14 октября мог быть юбилей детского писателя Владислава Крапивина. И, в его рамках, мы решили устроить «Библиосумерки», где дети бы могли поближе познакомиться с его книгами, герои которых стали примером для многих поколений, – поделилась библиотекарь-методист Анжелика Арапова.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

«Библионочь» подарила много незабываемых моментов жителям и гостям Сыктывкара. Эта акция стала поводом, чтобы в лишний раз хорошо провести время и попробовать себя в разных испытаниях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Национальной библиотеке Коми открылась выставка художника Владимира Осипова «Живой воды родник», приуроченная к Дням славянской письменности и культуры

В работах художника гости могли оценить красочность и образность старинных русских пословиц и поговорок – найти иногда для себя двойной, а то и тройной смысл! (подробности)