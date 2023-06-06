Роспотребнадзор призывает жителей Коми не пить «Мистер сидр», которым отравились 83 человека по всей России

Фото: ГУ МВД по Ульяновской области.

Управление Роспотребнадзора Коми объявило о выявлении в обороте потенциально опасного пивного напитка под торговым наименованием «Мистер сидр», изготовленного на территории Самарской области. Этот напиток представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья жителей нашего региона.

Напомним, сидр марки «Мистер сидр» объявлен вне закона по всей России. Именно он стал причиной страшных массовых отравлений, зафиксированных уже в шести регионах страны: 83 пострадавших, 28 погибших, 55 человек в больнице.

В Ульяновской области на данный момент пострадали 33 человека, 25 из которых находятся под присмотром медиков, 18 скончались. Некоторые пациенты – в крайне тяжёлом состоянии. Из пострадавших – двое несовершеннолетних и беременная женщина. Погибли семь жителей Самарской области, есть два отравившихся из Богородска Нижегородской области, а также мужчина из Удмуртии. К этому количеству прибавились несколько отравлений в Пензенской области: здесь в больницу попали три девушки 17 и 18 лет, а также одно отравление в Чувашской области.

Смертельный напиток

Сегодня смертельно опасный напиток изымают из торговых точек по всей стране, в том числе поиски сидра ведутся и в Республике Коми.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по информации, поступившей из Ульяновской области, в Коми начали выявлять в обороте «Мистер сидр». Пока данных о существовании опасного алкогольного напитка в торговых сетях Республики Коми нет.

– Призываем жителей Коми не употреблять пивной напиток «Мистер сидр», – говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора.

Также специалисты управления просят руководителей организаций торговли и общественного питания незамедлительно сообщать о наличии в точках этой продукции и приостановить ее реализацию до выяснения всех обстоятельств: tu@gsenkomi.ru, факсом (8212) 21-93-38 или по телефону (8212) 21-30-61.

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