«Сквозь века и поколения»: жители столицы Коми отпраздновали 224-летие Александра Пушкина

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Сыктывкаре в День рождения Александра Пушкина прошла восьмая акция поэтического настроения «Сквозь века и поколенья он не устанет удивлять». Инициатором культурного события стал Центр досуга и кино «Октябрь». Как и в прошлом году, партнёром акции выступила Национальная библиотека Коми, на площадке которой сыктывкарцы и гости столицы окунулись в мир творчества великого поэта.

– Именно лирика Пушкина способна сближать представителей разных народов, ведь поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей планеты. Поэтическая акция сумела не только помочь соприкоснуться с творчеством великого поэта, но и на какое-то время отвлечь от повседневной суеты, – рассказали специалисты Центра досуга и кино.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

На празднике все вспоминали как любимые, так уже и подзабытые поэтические строки из творчества Александра Сергеевича. Для погружения в эпоху поэта на сцене выступили участницы студии «Модницы» Дома развития культуры и искусства в платьях России XIX века с произведением «Власть его стихов».

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В мероприятии приняли участие горожане разного возраста. Каждый – кто с тревогой, а кто с восхищением – декламировал наиболее понравившееся произведение Пушкина: о любви, о впечатлениях, что дарит морская стихия, а также о любимом времени года поэта – осени.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Для гостей поэтической акции выступила группа «Балалайка», учащиеся технологического лицея показали творческий номер «Письмо Татьяны» – на сцене развернулась сцена, где Татьяна Ларина рассказывала своей сестре Ольге о чувствах к Онегину.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Завершилась акция песней «На фоне Пушкина снимается семейство» в исполнении руководителя авторского клуба «Причал» Ирины Коновой.

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