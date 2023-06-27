Нашли у реки: пропавшую 19-летнюю жительницу Коми нашли мертвой

Фото из личного архива Марии С.

В Коми закончились трагически поиски 19-летней Марии С. из Ижмы. Девушка внезапно исчезла 19 июня и перестала выходить с близкими на связь. Сегодня, 27 июня, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что Мария найдена мертвой.

Как рассказал «КП-Коми» собственный источник, тело девушки было найдено у реки. Никаких признаков криминальной смерти не обнаружено. По предварительной информации, Мария наложила на себя руки.

Скорая гибель девушки стала ударом для всех, кто ее знал. За судьбу Марии переживали не только близкие, но и односельчане и неравнодушные жители Коми.

- Очень жаль, что так случилось. Жизнь только начиналась. Пусть земля ей будет пухом, - пишет землячка Марии в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Просто шок от трагедии»: скорая гибель настигла 16-летнюю курсантку в Коми (подробности)