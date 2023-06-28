Стало известно, кто выступит для выпускников вузов и ссузов Коми на фестивале «Твои облака»

Фото: Даниил ОПАРИН
Названо имя приглашенной звезды, которая поздравит выпускников вузов и ссузов Коми. Ею стала популярная певица Юлианна Караулова.
Звезда шоу-бизнеса и исполнительница множества хитов с детства отличалась целеустремленностью и волей к победе. С малых лет она шла к своей мечте стать артисткой и достигла ее.
Шоу для выпускников состоится 1 июля на Стефановской площади в 19:00.
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