Стало известно, кто выступит для выпускников вузов и ссузов Коми на фестивале «Твои облака»

Фото: Даниил ОПАРИН

Названо имя приглашенной звезды, которая поздравит выпускников вузов и ссузов Коми. Ею стала популярная певица Юлианна Караулова.

Звезда шоу-бизнеса и исполнительница множества хитов с детства отличалась целеустремленностью и волей к победе. С малых лет она шла к своей мечте стать артисткой и достигла ее.

Шоу для выпускников состоится 1 июля на Стефановской площади в 19:00.

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